Як повідомила спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону, зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Правоохоронці підозрюють 43-річного директора будівельної фірми у привласненні понад 8,3 млн грн під час ремонту військового об'єкта на Рівненщині. За це йому загрожує до 12 років ув'язнення. Про це повідомила спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, у травні 2022 року керівник будівельної компанії з Миколаївської області навмисно завищив обсяги та вартість ремонтних робіт на військовому об'єкті в Рівненській області. Деякі з цих робіт не відповідали вимогам договору і заявленим характеристикам, а частина взагалі не була виконана.

Як повідомляють у прес-службі прокуратури, було встановлено, що зловмисник вніс неправдиві дані в офіційну документацію, на основі якої отримав розрахунок. Через ці махінації він привласнив понад 8,3 млн грн бюджетних коштів.

Під час обшуків правоохоронці виявили первинну фінансово-господарську документацію, яка підтверджує незаконні дії підозрюваного.

Суд обрав директору фірми запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення понад 1,2 млн грн застави.

За фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України), зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Останні новини України:

Нагадаємо, командир судна ВМС може сісти до в'язниці на 10 років.

Як повідомляла Politeka, в Україні стався конфлікт між волонтером та представниками ТЦК.

Також Politeka писала, що заарештовано чинного нардепа.