Завдяки цим порадам варена кукурудза, навіть якщо вам не пощастило, і ви купили старі качани, вийде максимально смачною та мʼякою.

Якщо листя кукурудзи зеленого кольору, а зернятка світло-жовтого, то вона молода, а коли листя сохне і качан має темно-жовтий колір, то вона вже стара.

Спочатку зачищаємо качани від листя, волосся, за необхідності видаляємо стебло та частинку з недостиглими зернами. Якщо у вас кукурудза без нічого, то просто помийте її.

Для аромату на дно каструлі шеф-кухарі рекомендують покласти трохи листя, яке ми зняли з качанів кукурудзи. На листя викладаємо качани, за необхідності ламаємо їх навпіл.

Заливаємо кукурудзу холодною водою, щоб вона повністю вкрила качани. Додаємо сіль (прибилзно 1 ч.л. на літр води) та ставимо варитися. За бажанням зверху також можна додати листя з качанів.

Доводимо кукурудзу до кипіння, а далі зменшуємо вогонь та засікаємо 15-20 хвилин для молодої кукурудзи.

Якщо вам не пощастило з качанами, і вони старі, то точного часу для варки такої кукурудзи немає, на це може піти година чи навіть дві. Але є один простий лафхак, який допоможе швидше розмʼякшити зернятка старої кукурудзи – додайте в каструлю трішечки харчової соди, буквально на кінчику ножа.

Перевірити готовність кукурудзи можна за допомогою виделки, зернятка мають легко проколюватися. Якщо так не зрозуміло, то відщипніть одну зернинку та скуштуйте.

Найкраще варена кукурудза смакує, якщо гарячі качани змастити вершковим маслом і натерти сіллю. Зберігати кукурудзу краще в воді, у якій вона варилася, тоді зернятка не засохнуть і не обвітряться, а наступного дня можна знову закипʼятити каструлю, і кукурудза буде як щойно приготована.

Останні новини України:

Ідеальне поєднання: фіналістка "Мастер Шеф" дала рецепт соковитого мʼяса зі сливами.

Не шкодуйте сиру: рецепт лінивого хачапурі на пательні, готується дуже швидко.

Котлети будуть смачними та соковитими: "Мастер Шеф" Хіменес-Браво видав простий рецепт.