Яблучний пиріг, приготований на сковороді, виходить таким же пухким, смачним і ніжним, як і звичайний, а готується дуже просто та швидко.
Рецептом поділилася українська кулінарна блогерка Valerikiry. Для приготування швидкого яблучного пирога на пательні нам знадобляться такі інгредієнти:
- курячі яйця - 2 шт.
- цукор - 5 ст.л.
- сіль - дрібка
- сметана - 4 ст.л.
- вершкове масло (розтоплене) - 2 ст.л.
- борошно - 1 склянка (160 г)
- розпушувач - 2 ч.л.
- яблука - 3 шт.
- цукрова пудра - для посипки
"Якщо у вас немає духовки, то це чудовий варіант все одно радувати себе домашньою випічкою", – відзначила кулінар.
Яйця вибивамо в миску та розмішуємо віничком. Всипаємо цукор і знову розмішуємо. Додаємо сметану, розтоплене вершкове масло та знову перемішуємо до однорідності.
В миску до яєчної суміші додаємо просіяне борошно з розпушувачем і добре все перемішуємо. Готове тісто матиме консистенцію густої сметани.
Яблука за бажанням чистимо від шкірки, нарізаємо кубиками та змішуємо з тістом.
На пательню, змащену вершковим маслом, виливаємо тісто з яблуками, розрівнюємо та готуємо на маленькому вогні під кришкою приблизно 30-40 хвилин. Через 15-20 хвилин після початку випікання перевірте низ пирога, щоб він не пригорав.
Коли низ пирога буде готовий, перевертаємо його – це зручно робити за допомогою тарілки, як на відео. З іншого боку готуємо пиріг іще приблизно 10 хвилин, уже без кришки.
Готовий яблучний пиріг перекладаємо на тарілку, присипаємо цукровою пудрою – і можна насолоджуватися.
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