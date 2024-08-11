Яблучний пиріг можна приготувати й без духовки – вам знадобиться лише пʼять хвилин для замішування тіста, звичайна пательня та плита.

Яблучний пиріг, приготований на сковороді, виходить таким же пухким, смачним і ніжним, як і звичайний, а готується дуже просто та швидко.

Рецептом поділилася українська кулінарна блогерка Valerikiry. Для приготування швидкого яблучного пирога на пательні нам знадобляться такі інгредієнти:

курячі яйця - 2 шт.

цукор - 5 ст.л.

сіль - дрібка

сметана - 4 ст.л.

вершкове масло (розтоплене) - 2 ст.л.

борошно - 1 склянка (160 г)

розпушувач - 2 ч.л.

яблука - 3 шт.

цукрова пудра - для посипки

"Якщо у вас немає духовки, то це чудовий варіант все одно радувати себе домашньою випічкою", – відзначила кулінар.

Яйця вибивамо в миску та розмішуємо віничком. Всипаємо цукор і знову розмішуємо. Додаємо сметану, розтоплене вершкове масло та знову перемішуємо до однорідності.

В миску до яєчної суміші додаємо просіяне борошно з розпушувачем і добре все перемішуємо. Готове тісто матиме консистенцію густої сметани.

Яблука за бажанням чистимо від шкірки, нарізаємо кубиками та змішуємо з тістом.

На пательню, змащену вершковим маслом, виливаємо тісто з яблуками, розрівнюємо та готуємо на маленькому вогні під кришкою приблизно 30-40 хвилин. Через 15-20 хвилин після початку випікання перевірте низ пирога, щоб він не пригорав.

Коли низ пирога буде готовий, перевертаємо його – це зручно робити за допомогою тарілки, як на відео. З іншого боку готуємо пиріг іще приблизно 10 хвилин, уже без кришки.

Готовий яблучний пиріг перекладаємо на тарілку, присипаємо цукровою пудрою – і можна насолоджуватися.

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