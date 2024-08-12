Якщо не використовувати жодних хитрощів, томати можуть зберігатися протягом 1-2 місяців, за умови дотримання правильних умов зберігання.

Один із варіантів зберігання томатів передбачає використання ящиків. Важливо зібрати помідори до того, як температура на вулиці опуститься нижче за 5 °С, інакше вони не дозріють. Ящик повинен бути невисоким, а дно слід вистелити щільним білим папером.

На папір укладають шар торфу, моху-сфагнуму або хвойної тирси, так як ці матеріали містять природні антисептики, що захищають плоди від гниття. Перед закладанням на зберігання томати рекомендується обробити горілкою для дезінфекції. Потім їх засипають торфом, мохом або тирсою. Можна зробити до трьох таких шарів, після чого ящик закривається ґратчастою кришкою.

Томати також можна зберігати в ящиках і без додаткових матеріалів, якщо просто укласти їх в один-два шари і забрати в прохолодне приміщення з температурою 10-12 ° С та вологістю повітря 80-85%. Важливо, щоб плоди були цілими, без ушкоджень та ознак захворювань, особливо фітофторозу.

Інший спосіб зберігання простіше, з використанням скляних банок, бажано літрових. Плоди повинні бути невеликими, щоб вони проходили через шийку. Банки слід попередньо простерилізувати та висушити. На дно насипають 100 г гірчичного порошку, накривають його пергаментним папером, потім ємність заповнюють вимитими та сухими томатами та закочують металевою кришкою.

Ще одним варіантом зберігання є використання плетених кошиків. Кожен томат загортають у газетний папір, попередньо змочений у горілці або спирті та висушений. Плоди потім укладають у кошики.

Також існує метод зберігання томатів у парафіні. Для цього розтоплюють парафінову свічку в невеликій каструльці, після чого на мить опускають у рідкий парафін томати. Коли парафін затвердіє, утворюється захисна скоринка. Плоди можна зберігати в ящиках, кошиках або холодильнику.

Інший спосіб передбачає зберігання томатів із цибулею або часником. Ці овочі виділяють фітонциди, які мають знезаражуючий ефект. Томати можна перемішати з цибулею у співвідношенні 1:1 та зберігати таким чином.

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