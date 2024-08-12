Ці народні засоби допоможуть вам ефективно боротися з білокрилкою на капусті та інших рослинах, зберігаючи при цьому екологічність та безпеку для вашого врожаю.

Досвідчені городники знають, що білокрилка може завдати значної шкоди врожаю. Перш ніж бігти в магазин за хімічними засобами, спробуйте використати народні рецепти для боротьби із цим шкідником.

Білокрилка є невеликим метеликом, що зовні нагадує мошку. Дорослі комахи харчуються соками з нижнього листя капусти, що спричиняє їх пожовтіння, появу чорних плям та уповільнення росту. Крім того, білокрилка може переносити інші захворювання, які важко лікувати.

Цей шкідник вражає не тільки капусту, а й томати, огірки, кабачки, перець, баклажани, салати, селера та садові квіти. Для ефективної боротьби з білокрилкою важливо діяти за перших ознак її появи.

Білокрилка може адаптуватися до засобів боротьби, тому важливо використовувати різні рецепти та періодично повторювати обробки. Зверніть увагу, що народні методи вимагають регулярного застосування – раз на 5 днів або в міру виявлення нових комах.

Розчин молока, олії та соди

Змішайте 100 мл рідкого мила, 100 мл соняшникової олії, 1 ст. ложку соди, півлітра молока та 5 літрів води. Обробіть листя капусти з усіх боків.

Настій часнику

Подрібніть 100 г очищених зубчиків часнику, залийте їх півлітра води і наполягайте 5-6 днів. Розведіть 5 мл настою в 1 літрі води та обприскуйте уражені рослини.

Розчин йоду та соди

Додайте 40 г мила, 1 ч. ложку йоду та 2 ст. ложки соди на 1 літр води. Перемішайте та доведіть об'єм до 10 літрів чистої води. Обробляйте капусту одразу після приготування розчину.

Настій полину

2-3 ст. ложки полину залийте 1 літром води і наполягайте 2 дні. Можна використовувати і настій деревію: 3-4 ст. ложки сухої подрібненої трави залийте 1 літром води і наполягайте 2-3 доби.

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