Українці з статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які мають на утриманні дітей, можуть отримати фінансову допомогу в розмірі понад 2 тисяч гривень. Ці кошти надаються найбільш вразливим верствам населення за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.
Про грошову допомогу повідомили у фонді "Благополуччя дітей".
Грошова допомога надається найбільш вразливим родинам, які отримають по 2400 грн на особу протягом 4 місяців. Гроші призначені для купівлі продуктів харчування та засобів гігієни. Участь у програмі можуть взяти родини, що:
- Виховують дітей до 18 років;
- Отримали статус ВПО після лютого 2022 року;
- Проживають у Києві або Київській області.
Участь у грошовій допомозі не доступна для родин, які отримали ваучерні картки МЕТРО від фонду "Благополуччя дітей" у 2022-2024 роках, або для тих, хто вже отримує фінансову допомогу від інших організацій. Програма призначена для родин, які виїхали з таких областей:
- Автономна Республіка Крим;
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Луганська;
- Миколаївська;
- Сумська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Чернігівська.
Ті, хто відповідає критеріям та потребує грошової допомоги, можуть подати заявку до 18 серпня, заповнивши онлайн-анкету. Для участі у відборі необхідно надати такі документи:
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- Ідентифікаційний код;
- Документ, що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи;
- Документи, що підтверджують склад сім'ї (наприклад, свідоцтва про народження дітей).
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