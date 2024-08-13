Українці з статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які мають на утриманні дітей, можуть отримати фінансову допомогу в розмірі понад 2 тисяч гривень. Ці кошти надаються найбільш вразливим верствам населення за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.

Про грошову допомогу повідомили у фонді "Благополуччя дітей".

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Грошова допомога надається найбільш вразливим родинам, які отримають по 2400 грн на особу протягом 4 місяців. Гроші призначені для купівлі продуктів харчування та засобів гігієни. Участь у програмі можуть взяти родини, що:

  • Виховують дітей до 18 років;
  • Отримали статус ВПО після лютого 2022 року;
  • Проживають у Києві або Київській області.

Участь у грошовій допомозі не доступна для родин, які отримали ваучерні картки МЕТРО від фонду "Благополуччя дітей" у 2022-2024 роках, або для тих, хто вже отримує фінансову допомогу від інших організацій. Програма призначена для родин, які виїхали з таких областей:

  • Автономна Республіка Крим;
  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Запорізька;
  • Луганська;
  • Миколаївська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Чернігівська.

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Ті, хто відповідає критеріям та потребує грошової допомоги, можуть подати заявку до 18 серпня, заповнивши онлайн-анкету. Для участі у відборі необхідно надати такі документи:

  • Паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • Ідентифікаційний код;
  • Документ, що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи;
  • Документи, що підтверджують склад сім'ї (наприклад, свідоцтва про народження дітей).

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