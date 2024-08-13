Грошова допомога надається найуразливішим сім'ям, які отримають по 2400 грн на особу протягом 4 місяців.

Українці з статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які мають на утриманні дітей, можуть отримати фінансову допомогу в розмірі понад 2 тисяч гривень. Ці кошти надаються найбільш вразливим верствам населення за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.

Про грошову допомогу повідомили у фонді "Благополуччя дітей".

Грошова допомога надається найбільш вразливим родинам, які отримають по 2400 грн на особу протягом 4 місяців. Гроші призначені для купівлі продуктів харчування та засобів гігієни. Участь у програмі можуть взяти родини, що:

Виховують дітей до 18 років;

Отримали статус ВПО після лютого 2022 року;

Проживають у Києві або Київській області.

Участь у грошовій допомозі не доступна для родин, які отримали ваучерні картки МЕТРО від фонду "Благополуччя дітей" у 2022-2024 роках, або для тих, хто вже отримує фінансову допомогу від інших організацій. Програма призначена для родин, які виїхали з таких областей:

Автономна Республіка Крим;

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Луганська;

Миколаївська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Ті, хто відповідає критеріям та потребує грошової допомоги, можуть подати заявку до 18 серпня, заповнивши онлайн-анкету. Для участі у відборі необхідно надати такі документи:

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

Ідентифікаційний код;

Документ, що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи;

Документи, що підтверджують склад сім'ї (наприклад, свідоцтва про народження дітей).

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