Украинцы со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), имеющие на содержании детей, могут получить финансовую помощь в размере более 2 тысяч гривен. Эти средства предоставляются наиболее уязвимым слоям населения при поддержке Министерства иностранных дел Германии.
О денежной помощи сообщили в фонде "Благополучие детей" .
Денежная помощь предоставляется наиболее уязвимым семьям, которые получат по 2400 грн на человека в течение 4 месяцев. Деньги предназначены для покупки продуктов питания и средств гигиены. Участие в программе могут принять семьи, которые:
- Воспитывают детей в возрасте до 18 лет;
- Получили статус ВПЛ после февраля 2022 года;
- Проживают в Киеве или в Киевской области.
Участие в денежной помощи не доступно для семей, получивших ваучерные карты МЕТРО от фонда "Благополучие детей" в 2022-2024 годах, или для тех, кто уже получает финансовую помощь от других организаций. Программа предназначена для семей, выехавших из следующих областей:
- Автономная Республика Крым;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Луганская;
- Николаевская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черниговская.
Те, кто отвечает критериям и нуждается в денежной помощи, могут подать заявку до 18 августа, заполнив онлайн-анкету. Для участия в отборе необходимо предоставить следующие документы:
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- Идентификационный код;
- документ, подтверждающий статус внутренне перемещенного лица;
- Документы, подтверждающие состав семьи (например, свидетельства рождения детей).
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