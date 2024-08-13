Денежная помощь предоставляется наиболее уязвимым семьям, которые получат по 2400 грн на человека в течение 4 месяцев.

Украинцы со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), имеющие на содержании детей, могут получить финансовую помощь в размере более 2 тысяч гривен. Эти средства предоставляются наиболее уязвимым слоям населения при поддержке Министерства иностранных дел Германии.

О денежной помощи сообщили в фонде "Благополучие детей" .

Денежная помощь предоставляется наиболее уязвимым семьям, которые получат по 2400 грн на человека в течение 4 месяцев. Деньги предназначены для покупки продуктов питания и средств гигиены. Участие в программе могут принять семьи, которые:

Воспитывают детей в возрасте до 18 лет;

Получили статус ВПЛ после февраля 2022 года;

Проживают в Киеве или в Киевской области.

Участие в денежной помощи не доступно для семей, получивших ваучерные карты МЕТРО от фонда "Благополучие детей" в 2022-2024 годах, или для тех, кто уже получает финансовую помощь от других организаций. Программа предназначена для семей, выехавших из следующих областей:

Автономная Республика Крым;

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Луганская;

Николаевская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская.

Те, кто отвечает критериям и нуждается в денежной помощи, могут подать заявку до 18 августа, заполнив онлайн-анкету. Для участия в отборе необходимо предоставить следующие документы:

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

Идентификационный код;

документ, подтверждающий статус внутренне перемещенного лица;

Документы, подтверждающие состав семьи (например, свидетельства рождения детей).

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