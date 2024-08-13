Украинцы со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), имеющие на содержании детей, могут получить финансовую помощь в размере более 2 тысяч гривен. Эти средства предоставляются наиболее уязвимым слоям населения при поддержке Министерства иностранных дел Германии.

О денежной помощи сообщили в фонде "Благополучие детей" .

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Денежная помощь предоставляется наиболее уязвимым семьям, которые получат по 2400 грн на человека в течение 4 месяцев. Деньги предназначены для покупки продуктов питания и средств гигиены. Участие в программе могут принять семьи, которые:

  • Воспитывают детей в возрасте до 18 лет;
  • Получили статус ВПЛ после февраля 2022 года;
  • Проживают в Киеве или в Киевской области.

Участие в денежной помощи не доступно для семей, получивших ваучерные карты МЕТРО от фонда "Благополучие детей" в 2022-2024 годах, или для тех, кто уже получает финансовую помощь от других организаций. Программа предназначена для семей, выехавших из следующих областей:

  • Автономная Республика Крым;
  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Запорожская;
  • Луганская;
  • Николаевская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Черниговская.

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Те, кто отвечает критериям и нуждается в денежной помощи, могут подать заявку до 18 августа, заполнив онлайн-анкету. Для участия в отборе необходимо предоставить следующие документы:

  • Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • Идентификационный код;
  • документ, подтверждающий статус внутренне перемещенного лица;
  • Документы, подтверждающие состав семьи (например, свидетельства рождения детей).

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