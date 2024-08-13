Дізнайтеся, як правильно доглядати за огірками в серпні, щоб отримувати врожай до перших заморозків.

Огірки потребують тепла і вологи, тому літо – ідеальний час для їхнього росту. Щоб плоди радували до пізньої осені, важливо правильно доглядати за огірками.

Полив та підживлення огірків

Регулярний полив і підживлення – ключові аспекти, що забезпечують огіркам необхідну вологу і живлення. Доглядати за огірками потрібно так:

Поливайте огірки регулярно, але помірно, щоб уникнути як перезволоження, так і пересихання ґрунту. Найкраще поливати вранці або ввечері, коли сонце не припікає. Підгодовуйте огірки щотижня слабким розчином комплексного добрива. У період плодоношення корисно додавати калійні або фосфорні добрива для покращення якості плодів. Мульчуйте ґрунт навколо огірків соломою, травою або тирсою, що допоможе зберігати вологу, запобігати росту бур'янів і захищати коріння від перегріву.

Формування та пасинкування огірків

Формування та пасинкування також є важливими процесами в догляді за огірками, адже вони допомагають контролювати ріст рослин і підвищувати їхню продуктивність.

Формуйте огірки в одне або два стебла, залежно від сорту. Для цього прищипуйте верхівку головного стебла після 4-6 листків, а бічні пагони – після 1-2 листків. Пасинкуйте огірки регулярно, видаляючи зайві пагони з пазух листя та коріння. Це зменшить навантаження на рослину і сприятиме плодоношенню.

Правильний догляд за огірками в серпні допоможе отримати щедрий врожай до самих заморозків.

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