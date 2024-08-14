Дізнайтеся, як правильно визначити час для збору врожаю буряків, щоб отримати якісний та смачний урожай.

Багато городників вважають, що буряки слід залишати на грядках якомога довше для досягнення максимальних розмірів. Проте це може призвести до гниття коренеплодів, внаслідок чого ви ризикуєте втратити весь урожай або отримати буряк із втраченими смаковими якостями.

Також не варто поспішати зі збором врожаю буряків. Якщо буряки прибрати занадто рано, вони не встигнуть накопичити необхідну кількість вітамінів і мікроелементів, адже в останній фазі розвитку овоч накопичує найбільшу кількість корисних речовин.

Багато городників орієнтуються на рекомендації виробників, які вказані на упаковці насіння. Ці дані стосуються термінів, які проходять між появою перших сходів і дозріванням. Однак важливо пам’ятати, що ці терміни є приблизними і залежать від погодних умов, способу вирощування та інших факторів. Тому не варто сліпо покладатися лише на поради виробника.

Ось кілька принципів, які допоможуть визначити оптимальний час для збору врожаю буряків:

Визначте терміни дозрівання залежно від сорту буряка:

Ранньостиглі: 50-80 днів, збирання врожаю буряків відбувається у липні – на початку серпня. Середньостиглі: 80-100 днів, збір врожаю буряків у другій половині серпня – на початку вересня. Пізньостиглі: 100-130 днів, їх можна збирати у вересні, важливо встигнути до перших заморозків. Цей буряк може зберігатися до весни.

На упаковці насіння вказано, до якої групи належить конкретний сорт.

Ознаки готовності врожаю буряків до збирання:

Жовтіє бадилля, особливо нижнє листя. Але враховуйте, що в сухі сезони пожовтіння може відбутися раніше.

Поява наростів на коренеплоді свідчить про початок проростання. Якщо залишити буряк на грядці, він може пустити нове коріння.

Коренеплід виступає над поверхнею землі приблизно на 2/3.

Коренеплоди досягають максимальних розмірів (орієнтуйтеся на характеристики сорту). Проте в умовах поганого догляду плоди можуть бути недорозвинутими.

Зверніть увагу, що поки коренеплід залишаються в землі, важко оцінити їх стан, тому буряки потрібно періодично викопувати для огляду. Це допоможе вам визначити найкращий час для збору врожаю буряків.

Читайте також:

Що зробити, щоб перець вродив раніше: господар назвав просту "процедуру".

Як позбутися від попелиці за одну обробку: що потрібно терміново зробити.

Коли та як висаджувати помідори у відкритий грунт - секрети досвідчених городників.