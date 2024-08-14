Досвідчені садівники радять, як правильно обрізати кущі смородини після збору врожаю, щоб підготувати їх до зимового періоду та забезпечити щедрий урожай наступного року.

Після збору врожаю смородини у 2024 році настав час подбати про кущі. Обрізати кущі смородини варто, щоб вони мали можливість відпочити та підготуватися до зимових холодів. Регулярна обрізка кущів смородини — це запорука їхнього здоров'я та багатого врожаю в наступному сезоні. Це не лише покращить вигляд кущів, а й допоможе їм накопичити ресурси для наступного сезону.

Ось кілька порад, як правильно обрізати кущі смородини:

Почніть з санітарної обрізки. Уважно огляньте рослини та видаліть усі пошкоджені або хворі гілки. Якщо на листі є ознаки хвороб, їх також слід прибрати. Гострі садові ножиці стануть у нагоді, адже вони допоможуть зробити чисті зрізи, не пошкоджуючи інші частини рослини.

Формуйте кущі. Після санітарної обрізки можна переходити до формування. Укоротіть однорічні гілки приблизно на 5 сантиметрів. Також не забудьте видалити пагони, що ростуть близько до землі. Це дозволить рослинам краще використовувати поживні речовини.

Підживлення. Після обрізки варто підгодувати кущі, щоб допомогти їм відновитися. Органічні добрива або компост дуже підійдуть для цього.

Захист від холоду. Щоб кущі смородини не постраждали від морозів, можна замульчувати ґрунт навколо них. Це допоможе зберегти тепло і захистити корені.

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