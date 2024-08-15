Дізнайтеся, як приготувати меренговий рулет з ягодами за простим рецептом від шеф-кухаря Вадима Бжезинського.

Багато хто може вагатися перед приготуванням меренгового рулету вдома, але якщо спробуєте, результат вас приємно здивує. З відеорецептом від шеф-кухаря та переможця шоу «МастерШеф-7» Вадима «Пави» Бжезинського приготувати меренговий рулет з ягодами стає ще простіше.

Як саме приготувати меренговий рулет з ягодами та ніжним вершковим кремом?

Інгредієнти для меренгового рулету з ягодами

Цей рулет складається з трьох основних елементів: меренги, вершкового крему та ягідного декору. Щоб приготувати меренговий рулет з ягодами, знадобляться прості інгредієнти: яйця, сіль, цукор, лимонний сік, крохмаль, і незвичний компонент — фундук. Для крему необхідні маскарпоне, вершки та цукрова пудра. Ягоди для декору можна обирати на ваш смак.

Меренговий рулет — ідеальне ласощі для будь-якого випадку! Ніжне меренгове тісто, наповнене кремом зі свіжими ягодами, просто тане в роті. Готувати його легко та швидко.

Інгредієнти:

Меренга

Яйця курячі — 6 шт.

Цукор — 250 г

Сіль — 0.5 ч. л.

Лимонний сік — 1 ч. л.

Крохмаль — 1 ст. л.

Фундук — 80 г

Крем

Маскарпоне — 150 г

Цукрова пудра — 25 г

Вершки 33% — 100 мл

Додатково

Полуниця — 300 г

Лохина — 200 г

Як приготувати меренговий рулет з ягодами Дехто вважає, що меренговий рулет готувати навіть легше, ніж бісквітний. Якщо бісквітний рулет часто ламається, меренга ж більш еластична, а дрібні тріщинки надають їй особливого шарму. Тож навіть якщо меренга зламається — це тільки додасть їй оригінальності.

Підготуйте інгредієнти

Відділіть білки від жовтків і збийте білки міксером протягом 3 хвилин. Додайте сіль, поступово всипте цукор, а потім лимонний сік, продовжуючи збивати.

Коли меренга стане пишною, обережно введіть крохмаль, перемішуючи лопаткою.

Випікайте меренгу Вистеліть деко пергаментом і рівномірно розподіліть білкову масу. Посипте подрібненими горіхами. Випікайте меренгу в розігрітій до 150°C духовці протягом 30 хвилин. Після випікання дайте їй охолонути.

Акуратно переверніть меренгу на інший лист пергаменту і зніміть верхній шар паперу.

Приготуйте крем

До маскарпоне додайте холодні вершки і збийте разом з цукровою пудрою до отримання пишного крему.

Сформуйте рулет Наріжте полуницю на четвертинки. Рівномірно змастіть меренговий корж кремом і викладіть зверху полуницю та лохину.

Обережно згорніть рулет, прикрасьте його зверху кремом та ягодами. Готово!

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