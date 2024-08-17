Дізнайтеся, коли і як правильно сіяти редис на осінь, щоб отримати щедрий другий урожай, з нашими порадами досвідчених городників.

Серпень це ідеальний час для досвідчених городників, щоб вдруге сіяти редис. Важливо знати, як правильно сіяти редис, щоб отримати справді хороший урожай.

Щоб зібрати осінній урожай, сіяти редис можна як на відкритому грунті, так і в теплиці. Проте найкращі результати дає теплиця. Вибирайте ранні та теплолюбні сорти редису, які за 20-30 днів забезпечать урожай.

Сіяти редис потрібно на глибину 1-2 см. Між насінням залишайте відстань 3 см, а між рядами — до 10 см. Восени редис садять в напівтінистих або тіньових місцях на добре підготовлений та зволожений ґрунт. Регулярний полив є важливим, інакше плоди можуть стати гіркими.

Досвідчені городники також вважають, що можна виростити редис навіть взимку. Для цього потрібно правильно сіяти редис у теплиці, обираючи зимостійкі сорти, які витримують морози і не тріскаються.

Сіяти зимовий редис рекомендується на глибину 2-5 см, залишаючи між рослинами відстань 5 см, а між рядами — до 15 см.

Щоб забезпечити хороший зимовий врожай, вибирайте добре освітлену, захищену від вітру ділянку з родючим і пухким ґрунтом.

В теплиці редис слід поливати помірно, щоб уникнути зростання листя коренеплодів. Перед першим заморозком городники радять накрити грядки соломою.

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