Дізнайтеся, як ефективно пришвидшити дозрівання помідорів за два останніх тижні літа, щоб зібрати щедрий урожай до осені.

Помідори можуть стати справжньою проблемою: ви вкладаєте у них всі сили, а вони все ще залишаються зеленими. Якщо ви хочете знати, як пришвидшити дозрівання помідорів до осені, ось кілька порад, які допоможуть вам досягти бажаного результату.

Городники розповідають, як пришвидшити дозрівання помідорів перед заморозками

Вересень вже на горизонті, а помідори ще не встигли набути червоного кольору. Це може бути проблемою не тільки для пізніх сортів, але й для ранньостиглих, таких як «Санька», які, незважаючи на свої характеристики, можуть довго залишатися зеленими. Щоб не втратити врожай, важливо знати, як ефективно пришвидшити дозрівання помідорів.

Одна з основних причин, чому важливо пришвидшити дозрівання помідорів до заморозків, полягає в тому, що недозрілі плоди можуть загнити разом із кущами. Зелені помідори, які не встигли набрати червоного кольору, стають жорсткими і часто не дозрівають належним чином навіть у домашніх умовах. Тому потрібно створити умови, за яких ви зможете ефективно пришвидшити дозрівання помідорів безпосередньо на кущах.

Перевірені способи для пришвидшення дозрівання помідорів

Один із перевірених методів — пасинкування, тобто видалення бокових пагонів, які забирають поживні речовини у рослини. Це дозволяє всім силам куща концентруватися на дозріванні вже сформованих плодів і таким чином пришвидшити дозрівання помідорів.

Ще один ефективний спосіб — підкласти під кущі яблука-падалицю. Хоча ці фрукти вже непридатні до вживання, вони можуть стати корисними для ваших томатів. Яблука виділяють етилен — газ, який стимулює процес дозрівання, допомагаючи пришвидшити дозрівання помідорів.

Проте будьте обережні: падалиця швидко гниє і може покриватися пліснявою, що негативно вплине на ваші рослини. Щоб уникнути гниття і максимально пришвидшити дозрівання помідорів, краще використовувати свіжі яблука і регулярно перевіряти їхній стан.

Також зверніть увагу на ще один трюк: коли яблука лежать на грядці, вони можуть привертати ос і інших шкідників. Щоб відвернути їх і таким чином не зашкодити процесу дозрівання помідорів, розмістіть неподалік пів відра компоту, який послужить приманкою для комах.

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