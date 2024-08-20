Дізнайтеся, як ефективно вирощувати редиску в серпні та вересні, щоб отримати свіжий врожай навіть восени.

Вирощувати редиску в серпні та вересні може бути не так просто, як у весняний чи літній період, але це цілком реально. Якщо ви хочете мати свіжу редиску восени, ось кілька порад, як успішно вирощувати редиску в цей час.

По-перше, для того щоб вирощувати редиску в кінці літа, потрібно сіяти насіння у середині серпня або на початку вересня. Пам’ятайте, що основне — це підтримувати ґрунт вологим. Редиска дуже чутлива до пересихання, тому навіть короткочасне пересихання може призвести до стрілкування.

Щоб запобігти пересиханню, можна використовувати мульчу або спеціальні укривні матеріали. Це допоможе зберегти потрібний рівень вологості. І, до речі, не потрібно поливати редиску щодня — це може призвести до ущільнення ґрунту і поганого росту рослин.

Також варто регулярно перевіряти редиску на шкідників та хвороби. Це частина процесу вирощування редиски, яка допоможе забезпечити здоровий ріст рослин. Для пізніх посівів краще вибирати сорти, які не так схильні до стрілкування. Серед них — 18 днів, Жара, Французький сніданок, Сакса та Базис. Вони добре підходять для осінніх врожаїв.

Вирощувати редиску в серпні та вересні можливо і при правильному догляді ви зможете насолоджуватися свіжою редискою навіть у холодну пору року. Не забувайте дбати про свою редиску і дотримуватись усіх рекомендацій — і осінній урожай вас приємно здивує!

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