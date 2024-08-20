Що робити з чорнобривцями після цвітіння? Це питання виникає у багатьох садівників, адже чорнобривці зазвичай цвітуть до перших заморозків. Уже зараз важливо не лише зібрати насіння для наступного року, але й вирішити, як використати стебла.

Виявляється, чорнобривці можуть бути корисними навіть після завершення цвітіння: з них можна зробити добриво або використати для захисту інших рослин.

Як правильно збирати насіння чорнобривців

Щоб точно знати, що робити з чорнобривцями після цвітіння, спершу варто зібрати якісне насіння. Збирати його слід із найздоровіших і найкрасивіших квіток у суху, сонячну погоду після в’янення суцвіть. Найкраще зривати весь кошик з насінням, не розділяючи його. Якщо ж погода дощова, можна зрізати кущі чорнобривців і просушити їх у провітрюваному місці, розвісивши горизонтально. Зберігати насіння треба у паперових пакетах або коробках у темному, сухому місці.

Що робити зі стеблами чорнобривців після цвітіння

Залишається питання: що робити з чорнобривцями після цвітіння? Після того, як клумба відцвіла, можна використати стебла як добриво. Подрібнені стебла варто додати під час перекопування грядок під основні овочеві культури, такі як цибуля, часник, капуста, морква або помідори. Подрібнене бадилля чорнобривців також можна використовувати у міжряддях полуниці.

Якщо ж ви вирішуєте, що робити з чорнобривцями після цвітіння і хочете зменшити кількість патогенних мікроорганізмів у компостній ямі, просто додайте подрібнені стебла туди. Вони також перешкоджатимуть розвитку личинок хруща в ґрунті.

Засохлі стебла чорнобривців також можна використати для утеплення багаторічних квітів на зиму. Ними можна вкривати троянди, півонії, іриси та інші рослини, щоб уберегти їх від сильних морозів.

Тож, знаючи, що робити з чорнобривцями після цвітіння, ви зможете максимально ефективно використати ці рослини у своєму саду.

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