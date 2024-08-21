В Одесі черговий мовний скандал - таксист не зрозумів україномовну пасажирку та висадив її.

В Одесі виник черговий мовний скандал, коли водій таксі служби Bolt не розумів українську мову і, замість вибачення, висадив пасажирку, яка розмовляла українською. Дівчина вже подала скаргу в службу Bolt. Про це у своєму Telegram написав одеський активіст та громадський діяч Дем'ян Ганул.

Виявилося, що україномовна пасажирка хотіла допомогти водію уникнути незручної дорожньої розв'язки біля свого будинку, звернувшись до нього українською. Водій відповів, що не розуміє української, а коли дівчина ввічливо заз Пасажирка вже звернулася до представництва Bolt, але не має великих сподівань на швидку реакцію з боку компанії. начила, що "пора вже вивчити", він запропонував їй вийти з машини.

"І тут понеслось в стилі: "Ви мені говоритимете, що робити?". Я йому не грубила, все, що сказала, що пора вчити мову. А це за його словами: "Вести себя неприлично"", - розповіла вона.

Пасажирка вже звернулася до представництва Bolt, але не має великих сподівань на швидку реакцію з боку компанії.

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі спалахнув мовний скандал через виступ вуличного музиканта на Дерибасівській. Хлопець виконував пісні російською мовою, зокрема композиції Віктора Цоя, що викликало обурення у місцевої мешканки.

Дівчина зазначила, що серед основних аргументів хлопця було те, що російськомовні пісні демонструють, як не принижують людей, які спілкуються мовою агресора, і що російська навіть може бути корисною для суспільства.

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Нагадаємо, в Одесі відвідувачка накинулася на дівчат за українську мову.

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