Уряд ухвалив рішення про неприпинення електропостачання для вразливих категорій населення взимку, тоді як для інших громадян через зростання споживання електроенергії вводяться графіки відключень.

Якщо не сплачувати за електроенергію, споживачів можуть відключити від мережі. Проте є певні категорії громадян, яких це правило не стосується.

Хто збереже електропостачання, навіть якщо є заборгованість

Уряд ухвалив рішення, за яким взимку електроенергія не буде відключатися для вразливих категорій населення, зокрема для малозабезпечених громадян.

Для підтримки цих осіб у своєчасній оплаті комунальних послуг уряд впровадив кілька заходів.

Зокрема, громадяни з вразливих категорій мають право на обслуговування поза чергою та пріоритетне відновлення електропостачання після відключень. Крім того, вони можуть розраховувати на безкоштовний та оперативний ремонт комунікацій.

Важливо знати! Ці громадяни можуть укласти угоду на зміну умов оплати, що дозволить погасити заборгованість без нарахування пені за прострочення.

Отже, до категорії вразливих осіб, згідно з рішенням Кабміну, належать:

сім'ї з більш ніж трьома прийомними дітьми;

утримувачі дитячих будинків сімейного типу;

мешканці квартир, де проживає людина, що залежить від медичних приладів на електропостачанні;

багатодітні сім'ї;

особи з інвалідністю І або ІІ групи;

ті, хто доглядає за дітьми з інвалідністю або за людьми, які отримали каліцтво в дитинстві.

Повернення графіків відключень Через підвищене споживання електроенергії, викликане спекотною погодою, в Україні знову вводяться графіки відключень.

У понеділок, 19 серпня, відключення плануються на вечір. Спочатку повідомлялося, що вони відбудуться з 17:00 до 21:00, проте ДТЕК скорегував час початку на 18:00, а завершення на 21:30.

При цьому підприємства критичної інфраструктури та ті, що імпортують понад 80% електроенергії для власних потреб, відповідно до урядової постанови, будуть забезпечені електропостачанням.

Енергетики закликають українців раціонально та економно використовувати електроенергію, особливо в пікові години з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

Джерело: ФПУ

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