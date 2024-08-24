На тлі зростання заборгованості за комунальні послуги, експерти пояснили, як уникнути штрафів, пені та відключення, скориставшись договором реструктуризації.

Ігнорування рахунків за комунальні послуги може призвести до серйозних наслідків: нарахування пені, штрафів, відключення послуг та навіть примусового стягнення заборгованості через суд. Однак, існують способи уникнути таких проблем.

Експерти одного з водоканалів Київської області поділилися порадами, як запобігти негативним наслідкам боргів за комунальні послуги.

У 2024 році уряд зняв заборону на припинення комунальних послуг, нарахування штрафів та пені. Тому споживачам важливо вчасно погашати свої борги, адже відключення послуг стає реальним ризиком, а стягнення заборгованості через суд — неминучим, попереджають у водоканалі.

«Нагадуємо, що цього року Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на примусове стягнення заборгованості за ці послуги», — зазначають фахівці.

Проте є альтернатива для тих, хто не має можливості одразу сплатити борги.

Один з найефективніших способів уникнути санкцій — оформити договір реструктуризації. Це дозволяє уникнути нарахування пені та штрафів, убезпечити себе від відключення послуг, а також дає можливість отримати житлову субсидію.

Реструктуризація передбачає розподіл суми боргу на декілька частин, що робить їх сплату більш доступною.

Зростання заборгованості за комунальні послуги

Комунальні служби Київського регіону повідомляють, що заборгованість продовжує зростати. Наприклад, за даними «Київтеплоенерго», за опалювальний сезон 2023/2024 року борг у столиці збільшився на 800 млн гривень, або на 13%.

При цьому значна частка боргу — 4,5 млрд гривень — припадає на 16% клієнтів «Київтеплоенерго», яких близько мільйона.

Кияни, які накопичують борги та не укладають договори реструктуризації, ризикують зіткнутися з нарахуванням пені. Навіть у престижних районах міста є боржники з кількома дорогими квартирами. Наприклад, у Печерському районі нараховується 247 осіб, кожен з яких заборгував за гарячу воду та опалення понад 25 тисяч гривень.

Читайте також:

Що зробити, щоб перець вродив раніше: господар назвав просту "процедуру".

Як позбутися від попелиці за одну обробку: що потрібно терміново зробити.

Коли та як висаджувати помідори у відкритий грунт - секрети досвідчених городників.