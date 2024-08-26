У вересні 2024 року Пенсійний фонд України нарахує додаткові виплати до пенсій для громадян старше 70 років, розмір яких становитиме від 300 до 570 гривень.

У вересні 2024 року Пенсійний фонд України (ПФУ) нарахує певним категоріям громадян додаткові 300 гривень. Йдеться про вікові доплати, які передбачені за виконанням визначених умов.

Про це повідомляється у матеріалах Пенсійного фонду України.

Хто отримає доплату у 300 грн?

Відповідно до законодавства України, така доплата надається громадянам, які досягли 70-річного віку. Важливою умовою є те, що загальний розмір щомісячної пенсії не повинен перевищувати 10,34 тис. гривень.

Надбавка буде нараховуватись щомісяця після досягнення 70 років. Це компенсаційне нарахування, яке проводиться автоматично, без необхідності особистого звернення пенсіонерів.

Доплата почне нараховуватись не з початку місяця, а з дати народження пенсіонера. Через це в перший місяць виплата може бути частковою.

Інші вікові доплати

Також передбачені додаткові надбавки для старших пенсіонерів. Вони будуть вищими для тих, хто досяг 75 або 80 років.

Умови отримання аналогічні: пенсія за віком і сума виплат не повинна перевищувати 10,3 тис. гривень.

Українці, які перетнули ці вікові межі, мають право на такі щомісячні доплати:

пенсіонери віком від 75 до 79 років включно — 456 гривень; особи від 80 років і старші — 570 гривень.

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