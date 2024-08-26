Фітофтора на томатах і огірках – це часта проблема для городників. Ми розповімо, як ефективно боротися з фітофторою на томатах та огірках.

У серпні томати та огірки потрапляють в небезпечний період: рослини ослаблені тривалим плодоношенням, а холодна погода і дощі сприяють швидкому поширенню грибкових хвороб. Щоб боротися з фітофторою на томатах, важливо знати, що існує потужний засіб, який допоможе вам.

Ми поділимося секретом, як боротися з фітофторою на томатах і інших рослинах з майже 100% ефективністю. Йдеться про простий аптечний засіб – Йодинол. Ця суміш йоду і полівінілового спирту має потужні антисептичні властивості і допомагає боротися з фітофторою на томатах, а також з грибками і бактеріями на рослинах.

У чистому вигляді Йодинол дуже концентрований і може викликати опіки на рослинах, тому його потрібно розводити водою. Для боротьби з фітофторою на томатах розведіть 20 крапель Йодинолу на 10 літрів води, добре розмішайте і обприскайте всі посадки. Залишок розчину можна вилити під корінь рослин (півлітра на рослину) для дезінфекції ґрунту від шкідників і хвороб. Якщо рослини ще не хворіли, проводьте такі профілактичні обробки раз на 10 днів протягом серпня і вересня – це допоможе боротися з фітофторою на томатах і забезпечити гарний урожай. Якщо ж рослини вже уражені, видаліть хворі частини і обробляйте більш концентрованим розчином (40 крапель на відро води) раз на 3-4 дні, щоб ефективно боротися з фітофторою на томатах.

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