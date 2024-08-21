В Одесі стався черговий інцидент з порушення закону, який забороняє у громадських місцях використовувати мову рф та вмикати музику агресора.

В Одесі зафіксовано новий випадок порушення мовного закону: у одному з закладів звучали пісні російської співачки Каті Лель, яка відома своїми прокремлівськими поглядами. Про це на своїй сторінці у Telegram написав одеський активіс Дем'ян Ганул.

У караоке-барі в центрі Одеси замовили пісню російської співачки Катерини Чуприніної, відомої як Катя Лель, яка активно підтримує політику росыйського диктатора володимира путіна. Персонал закладу без заперечень виконав це замовлення. Дем'ян Ганул зазначив, що в цьому закладі регулярно грають російську музику, яка заборонена законом.

"Як мені повідомили, в цьому закладі регулярно просувають російську музику, яка заборонена законом", — написав Дем'ян Ганул.

Слід зазначити, що наразі від представників закладу не було оприлюднено жодної офіційної реакції чи заяви в соціальних мережах.

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі спалахнув мовний скандал через виступ вуличного музиканта на Дерибасівській. Хлопець виконував пісні російською мовою, зокрема композиції Віктора Цоя, що викликало обурення у місцевої мешканки.

Дівчина зазначила, що серед основних аргументів хлопця було те, що російськомовні пісні демонструють, як не принижують людей, які спілкуються мовою агресора, і що російська навіть може бути корисною для суспільства.

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