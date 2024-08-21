Дізнайтеся, як без сидератів підвищити родючість ґрунту і досягти втричі більших урожаїв наступного року.

Сидерати стали популярними серед городників для підвищення родючості ґрунту, але існують і інші способи покращити ґрунт без літнього посіву рослин.

Як підвищити родючість ґрунту

Експерти стверджують, що ґрунт вважається родючим тільки тоді, коли він містить всі необхідні для рослин речовини. Якщо з року в рік врожай зменшується, це означає, що родючість ґрунту погіршилася. Тоді слід вжити заходів для підвищення родючості.

Як підвищити родючість ґрунту без сидератів

Перша порада фахівців – дайте ґрунту відпочити. Ділянка, що не радує врожаєм, має залишатись без посадок наступного року. Однак не забувайте про догляд: вносіть добрива, перекопуйте ґрунт і боріться з бур’янами. Ось кілька способів, як підвищити родючість ґрунту без використання сидератів.

Якщо мова йде про бур’яни, їх слід перекопати. Це найпростіший спосіб підвищити родючість ґрунту. Якщо рослини великі, краще їх розрубати лопатою і розкидати по ґрунту. Потім перекопайте ділянку. Так зелена маса буде поступово живити ґрунт.

Інший варіант – використовувати компост з листя. Восени зберіть здорове опале листя і складіть його в купу, пересипаючи кожен шар землею. Взимку ця "конструкція" перетвориться на компост, який можна використати навесні для підвищення родючості ґрунту.

Якщо у вас на ділянці росте хрін, скористайтесь його листям для підживлення. Подрібніть листя, залийте водою і настоюйте три дні. Потім використовуйте настій для поливу ґрунту в суху погоду. Це також допоможе підвищити родючість ґрунту і ви швидко побачите результати.

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