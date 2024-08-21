У більшості областей України прогнозується спекотна та суха погода.

Так, у деяких регіонах нашої країни температура повітря підніметься до +37 °C

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"Спека в Україні набирає обертів", - попередила Діденко.

Синоптик додала, що у більшості областей України у середу, 21 серпня буде +30...+35 °C, місцями, окрім західних областей, +35...+37 °C.

Також переважатиме суха погода, опади не прогнозуються.

Синоптикиня повідомила, що у середу в столиці України 21 серпня буде сухо сонячно та дуже спекотно, близько +35 °C.

Також синоптикиня дала прогноз щодо послаблення спеки.

За її словами, 22 та 23 серпня спека дещо послабне на півночі України, в західних областях та частково у центрі.

У східних та південних регіонах нашої країни висока температура ще триматиметься.

"До кінця серпня спеки ще вистачатиме в Україні, найближче відчутніше послаблення спеки маячить десь із 28 серпня", - повідомила Діденко.

Як прогнозувалося раніше, на цьому тижні більшість областей України накриє спекотна погода з температурою повітря до +35 °C і вище.

Погода почне змінюватися та похолодає ближче до 24 серпня.

До слова, спікерка Укргідрометцентру Наталія Птуха напередодні повідомила , що в Україні почалася друга хвиля спеки і вона триватиме до 25 серпня.

"Вже зараз ми можемо говорити про те, що до нас наближається друга хвиля спеки , вона почнеться із завтрашнього дня, вже будуть вищі показники температури", - прогнозує синоптик.

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