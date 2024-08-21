Хризантеми — одні з найпопулярніших і найкрасивіших квітів. Вони радують око своєю яскравістю та створюють чудовий кольоровий ефект у саду, якщо посадити їх у різних відтінках. Щоб хризантеми були розкішними, дотримуйтесь кількох простих правил і враховуйте їхні уподобання.

Вибір місця для посадки. Хризантеми найкраще ростуть на сонячних ділянках з родючим, добре дренованим і розпушеним ґрунтом.

Посадка. Перед висаджуванням покращте ґрунт, додавши компост або перегній. Розміщуйте коріння на глибині 2-3 см. Це допоможе рослинам швидше вкорінитися і забезпечить належний доступ вологи.

Полив. Хризантеми потребують регулярного поливу, але важливо уникати застою води. Поливайте рослини рано вранці або ввечері, намагаючись не допускати попадання води на листя і квіти.