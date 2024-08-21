Хризантеми — одні з найпопулярніших і найкрасивіших квітів. Вони радують око своєю яскравістю та створюють чудовий кольоровий ефект у саду, якщо посадити їх у різних відтінках. Щоб хризантеми були розкішними, дотримуйтесь кількох простих правил і враховуйте їхні уподобання.
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Вибір місця для посадки. Хризантеми найкраще ростуть на сонячних ділянках з родючим, добре дренованим і розпушеним ґрунтом.
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Посадка. Перед висаджуванням покращте ґрунт, додавши компост або перегній. Розміщуйте коріння на глибині 2-3 см. Це допоможе рослинам швидше вкорінитися і забезпечить належний доступ вологи.
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Полив. Хризантеми потребують регулярного поливу, але важливо уникати застою води. Поливайте рослини рано вранці або ввечері, намагаючись не допускати попадання води на листя і квіти.
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Догляд. Регулярно використовуйте універсальні мінеральні добрива та спеціальні суміші для квітів. Вчасно прибирайте сміття, опале листя та бур’яни з клумби, оскільки їх накопичення може збільшити ризик хвороб і шкідників.
Цікаві факти про хризантеми:
- Батьківщиною хризантем є — Китай (їх почали вирощувати ще в 551 році до нашої ери).
- Національною квіткою Японії є — хризантема. Вона зображена на монетах та державній емблемі Японії.
- Імператорська печатка Японії зображена у вигляді жовтої хризантеми.
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