Шукаєте простий і смачний рецепт, щоб приготувати Тирамісу? Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво ділиться рецептом неймовірного Тирамісу, який легко приготувати вдома. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як приготувати Тирамісу і вразити всіх!

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Щоб приготувати Тирамісу, змішайте еспресо з Grand Marnier або Куантро. Вмочіть половину печива в цю суміш на кілька секунд (воно не повинно розмокнути) і щільно викладіть на дно великої скляної форми (20x30 см).

Для того, щоб приготувати Тирамісу, зробіть крем з маскарпоне: за допомогою ручного блендера або міксера з силіконовою насадкою збийте сир з ромом до однорідності.

В іншій мисці на водяній бані збийте жовтки з 50 г цукру до піни, не дозволяючи їм закипіти (збивайте до 5 хвилин). Зніміть з вогню і одразу влийте в маскарпоне. Збивайте до однорідності.

Збийте вершки з ваніллю ручним блендером або насадкою-вінчиком до середніх піків (3-4 хвилини). Обережно введіть вершки в сирну суміш.

Збивайте білки з сіллю на середньо-високій швидкості до піни (приблизно 1 хвилина). Збільшіть швидкість і поступово додайте 50 г цукру. Збивайте ще 4-5 хвилин до середніх піків і введіть у крем маскарпоне.

Викладіть половину крему маскарпоне рівномірно на шар печива.

Занурте решту печива в кавову суміш і викладіть зверху на крем, натискаючи трохи, щоб шар був щільним. Накрийте ще одним шаром крему маскарпоне, поставте в холодильник без кришки на 2-3 години.

Щоб завершити приготування Тирамісу, посипте десерт через сито какао-порошком, витріть форму і накрийте плівкою. Помістіть в холодильник на ніч.