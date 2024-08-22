Шукаєте простий і смачний рецепт, щоб приготувати Тирамісу? Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво ділиться рецептом неймовірного Тирамісу, який легко приготувати вдома. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як приготувати Тирамісу і вразити всіх!
Інгредієнти:
- Міцна кава (еспресо) кімнатної температури — 300 мл
- Лікер Grand Marnier або Куантро (можна замінити апельсиновим фрешем) — 90 мл
- Печиво "дамські пальчики" (савоярді) — 40-45 шт.
- Сир маскарпоне (холодний або кімнатної температури) — 450 г
- Темний ром (за бажанням) — 60 мл
- Великі яйця (розділені на білки і жовтки) — 4 шт.
- Цукор (розділений на дві частини) — 100 г
- Ванільний екстракт — 1/2 ч. л.
- Жирні вершки (30%) — 480 мл
- Сіль — 1/8 ч. л.
- Какао-порошок
Спосіб приготування:
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Щоб приготувати Тирамісу, змішайте еспресо з Grand Marnier або Куантро. Вмочіть половину печива в цю суміш на кілька секунд (воно не повинно розмокнути) і щільно викладіть на дно великої скляної форми (20x30 см).
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Для того, щоб приготувати Тирамісу, зробіть крем з маскарпоне: за допомогою ручного блендера або міксера з силіконовою насадкою збийте сир з ромом до однорідності.
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В іншій мисці на водяній бані збийте жовтки з 50 г цукру до піни, не дозволяючи їм закипіти (збивайте до 5 хвилин). Зніміть з вогню і одразу влийте в маскарпоне. Збивайте до однорідності.
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Збийте вершки з ваніллю ручним блендером або насадкою-вінчиком до середніх піків (3-4 хвилини). Обережно введіть вершки в сирну суміш.
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Збивайте білки з сіллю на середньо-високій швидкості до піни (приблизно 1 хвилина). Збільшіть швидкість і поступово додайте 50 г цукру. Збивайте ще 4-5 хвилин до середніх піків і введіть у крем маскарпоне.
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Викладіть половину крему маскарпоне рівномірно на шар печива.
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Занурте решту печива в кавову суміш і викладіть зверху на крем, натискаючи трохи, щоб шар був щільним. Накрийте ще одним шаром крему маскарпоне, поставте в холодильник без кришки на 2-3 години.
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Щоб завершити приготування Тирамісу, посипте десерт через сито какао-порошком, витріть форму і накрийте плівкою. Помістіть в холодильник на ніч.
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Подавайте з ягодами і м’ятою. Зберігайте десерт в холодильнику до 3 днів. Тепер ви знаєте, як приготувати Тирамісу, який порадує вас і ваших гостей!
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