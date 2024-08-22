Шукаєте простий і смачний рецепт, щоб приготувати Тирамісу? Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво ділиться рецептом неймовірного Тирамісу, який легко приготувати вдома. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як приготувати Тирамісу і вразити всіх!

Інгредієнти:

  • Міцна кава (еспресо) кімнатної температури — 300 мл
  • Лікер Grand Marnier або Куантро (можна замінити апельсиновим фрешем) — 90 мл
  • Печиво "дамські пальчики" (савоярді) — 40-45 шт.
  • Сир маскарпоне (холодний або кімнатної температури) — 450 г
  • Темний ром (за бажанням) — 60 мл
  • Великі яйця (розділені на білки і жовтки) — 4 шт.
  • Цукор (розділений на дві частини) — 100 г
  • Ванільний екстракт — 1/2 ч. л.
  • Жирні вершки (30%) — 480 мл
  • Сіль — 1/8 ч. л.
  • Какао-порошок

Ектор Хіменес-Браво

Спосіб приготування:

  1. Щоб приготувати Тирамісу, змішайте еспресо з Grand Marnier або Куантро. Вмочіть половину печива в цю суміш на кілька секунд (воно не повинно розмокнути) і щільно викладіть на дно великої скляної форми (20x30 см).

  2. Для того, щоб приготувати Тирамісу, зробіть крем з маскарпоне: за допомогою ручного блендера або міксера з силіконовою насадкою збийте сир з ромом до однорідності.

  3. В іншій мисці на водяній бані збийте жовтки з 50 г цукру до піни, не дозволяючи їм закипіти (збивайте до 5 хвилин). Зніміть з вогню і одразу влийте в маскарпоне. Збивайте до однорідності.

  4. Збийте вершки з ваніллю ручним блендером або насадкою-вінчиком до середніх піків (3-4 хвилини). Обережно введіть вершки в сирну суміш.

  5. Збивайте білки з сіллю на середньо-високій швидкості до піни (приблизно 1 хвилина). Збільшіть швидкість і поступово додайте 50 г цукру. Збивайте ще 4-5 хвилин до середніх піків і введіть у крем маскарпоне.

  6. Викладіть половину крему маскарпоне рівномірно на шар печива.

  7. Занурте решту печива в кавову суміш і викладіть зверху на крем, натискаючи трохи, щоб шар був щільним. Накрийте ще одним шаром крему маскарпоне, поставте в холодильник без кришки на 2-3 години.

  8. Щоб завершити приготування Тирамісу, посипте десерт через сито какао-порошком, витріть форму і накрийте плівкою. Помістіть в холодильник на ніч.

  9. Подавайте з ягодами і м’ятою. Зберігайте десерт в холодильнику до 3 днів. Тепер ви знаєте, як приготувати Тирамісу, який порадує вас і ваших гостей!

Ектор Хіменес-Браво

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