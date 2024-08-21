Що може бути смачніше влітку, ніж морозиво? Якщо ви хочете дізнатися, як приготувати ванільне морозиво самостійно, це зовсім не складно. Вам знадобиться лише кілька інгредієнтів, і ви зможете насолоджуватися смачним домашнім десертом. Рецепт приготування ванільного морозива від Максима Пустовіта, учасника «МастерШеф», допоможе вам створити цей чудовий десерт.
Інгредієнти:
- Вершки (жирність 33-35%) – 1 л
- Цукрова пудра – 170 г
- Яєчні жовтки – 8 шт.
- Стручки ванілі – 2 шт.
Приготування:
- Розріжте стручки ванілі і вийміть з них насіння за допомогою гострого ножа.
- Налийте вершки в каструлю, додайте ванільні зерна і стручки. Нагрівайте на середньому вогні, помішуючи, до появи перших бульбашок.
- Збийте жовтки з цукровою пудрою до отримання густої маси.
- Поступово вливайте частину теплого (не гарячого) вершкового напою в жовтки, постійно перемішуючи.
- Тримайте суміш на мінімальному вогні, постійно помішуючи, поки не загусне. Як тільки це станеться, зніміть з вогню і дайте охолонути.
- Перелийте отриману масу в контейнер і охолоджуйте в холодильнику протягом 6-8 годин, періодично перемішуючи кожну годину дерев’яною ложкою.
Тепер ви знаєте, як приготувати ванільне морозиво вдома. Це смачне і освіжаюче ласощі стане відмінним доповненням до вашого літнього меню. Насолоджуйтеся своїм домашнім ванільним морозивом!
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