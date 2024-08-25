Дізнайтеся, як перетворити опале листя на корисне добриво для вашого саду за допомогою простого процесу компостування.

Спалювання опалого листя – це не просто неприємно, а й шкодить навколишньому середовищу. Цього року спробуйте обійтися без цього "екологічного гріха" і замість того, щоб палити листя, використайте його для компосту. Це не лише екологічний вибір, але й чудовий спосіб отримати натуральне добриво для вашого саду чи городу.

Ось як це зробити:

Зберіть опале листя – краще використовувати листя різних порід дерев, але навіть один вид підійде. Подрібніть листя – чим менші шматочки, тим швидше вони розкладуться. Змішайте подрібнене листя з землею, гноєм або готовим компостом у співвідношенні 2:1. Можна додати також кухонні відходи, скошену траву або азотні добрива. Утворіть шари не товще 15 см і час від часу перемішуйте компост, щоб забезпечити доступ кисню.

Процес компостування триває кілька етапів:

Розігрівання – бактерії активно розкладають матеріали.

– бактерії активно розкладають матеріали. Розкладання – утворюються стійкі речовини, що перетворюються на гумус.

– утворюються стійкі речовини, що перетворюються на гумус. Дозрівання – компост стає готовим для використання як добриво.

Закладайте компост у ґрунт на глибину 7-10 см. Таким чином, ви не тільки правильно утилізуєте листя, а й збагачуєте ґрунт для ваших рослин.