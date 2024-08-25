Спалювання опалого листя – це не просто неприємно, а й шкодить навколишньому середовищу. Цього року спробуйте обійтися без цього "екологічного гріха" і замість того, щоб палити листя, використайте його для компосту. Це не лише екологічний вибір, але й чудовий спосіб отримати натуральне добриво для вашого саду чи городу.
Ось як це зробити:
- Зберіть опале листя – краще використовувати листя різних порід дерев, але навіть один вид підійде.
- Подрібніть листя – чим менші шматочки, тим швидше вони розкладуться.
- Змішайте подрібнене листя з землею, гноєм або готовим компостом у співвідношенні 2:1. Можна додати також кухонні відходи, скошену траву або азотні добрива.
- Утворіть шари не товще 15 см і час від часу перемішуйте компост, щоб забезпечити доступ кисню.
Процес компостування триває кілька етапів:
- Розігрівання – бактерії активно розкладають матеріали.
- Розкладання – утворюються стійкі речовини, що перетворюються на гумус.
- Дозрівання – компост стає готовим для використання як добриво.
Закладайте компост у ґрунт на глибину 7-10 см. Таким чином, ви не тільки правильно утилізуєте листя, а й збагачуєте ґрунт для ваших рослин.
Цікаві факти про опале листя:
Вкриваючи землю, наче килим, опале листя захищає ґрунт від промерзання. Опале листя створює умови для розвитку ґрунтової мікрофлори і фауни. В ньому зимують і захищаються від морозів різні комахи: сонечка, жужелиці, мурахи тощо.
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