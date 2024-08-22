Синоптики попередили українців про зміну погоди та розповіли, де спекотна погода залишиться.

Погода у кількох регіонах України зміниться у бік похолодання та грозових дощів.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Найнижча нічна температура 22 серпня буде на рівні +16 градусів, найвища денна досягне +36 градусів.

У Західних областях буде хмарно, очікуються дощі та грози. Нічна температура повітря очікується на рівні +19+17, денна +23+25.

У північній частині країни прогнозується мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, місцями хмарно. Нічна температура повітря сягне позначки +19+17 градусів, вдень синоптики прогнозують +26+31.

У центрі України буде хмарно, опади не очікуються, місцями очікується невеликий дощ та гроза. Вночі температура повітря досягне позначки +21+19, вдень +33+35 градусів.

У Південних областях очікується мінлива хмарність із невеликим дощем, синоптики прогнозують грозові дощі.

Температура повітря вночі сягне +22+20 градусів, удень +34+36 градусів.

На Сході синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі та грози.

Нічна температура повітря буде на позначці +22+20 градусів, удень +33+36 градусів.

Останні новини України:

Камені знаків Зодіаку та їх значення: дізнайтеся, що принесе вам успіх.

Які знаки зодіаку легко закохуються: кого назвали астрологи.

Астролог налякав прогнозом щодо війни в Україні 2024-го: наступ ще на три області.