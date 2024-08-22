Представники цих знаків зодіаку, як правило, неймовірно вимогливі до себе, тобто їм потрібна постійна увага, і вони вважають, що світ обертається навколо них.

Деякі люди народжуються з зухвалістю, як і деякі знаки Зодіаку народжуються королевами драми, тоді як інші дуже серйозні, просто в деяких людей це у крові.

Люди можуть бути зухвалими з різних причин, але з усіх людей, з якими я стикалася, які були абсолютними королевами зухвалості, це відбувалося тому, що вони не отримували того, чого хотіли.

1. ОВЕН (21 березня – 19 квітня)

Овен дуже зухвалий, чи намагається він це робити чи ні. Їй подобається бути у центрі уваги, а з популярністю приходить трохи драми. Вона безперечно не в статусі королеви драми, але вона близька до цього.

Овен зухвалий, коли справа стосується спілкування з іншими. Коли вона гуляє з друзями або насолоджується вихідними, вона не хоче мати справу з іншими людьми, які намагаються її принизити.

Вона зухвала переважно через необхідність.

2. БЛИЗНЮКИ (21 травня - 20 червня)

Близнюки зухвалі, коли не одержують те, що хочуть. Їй подобається, коли все складається на її користь, але оскільки це, очевидно, відбувається не завжди, вона може стати трохи зухвалою.

Близнюки не завжди вміють контролювати свої емоції, тому їхня зухвалість просто призводить до драми. Коли її друзі приземляють її, вона може перетворитися на королеву драми.

3. ЛЕВ (23 липня – 22 серпня)

Лев - королева зухвалості, якщо для цього колись існувала назва. Їй подобається бути в центрі уваги, і іноді ця увага може вдарити їй прямо на думку.

Як і Близнюки, вона звикла домагатися свого, що тільки створює проблеми для всіх навколо неї. Вона не може не бути надто зухвалою, тому що для неї це просто Лев, який є Левом.

4. СКОРПІОН (23 жовт. - 21 лист.)

Скорпіон ненавидить, коли її називають зухвалою, але саме такою вона і є. У неї багато думок, і вона любить бути завжди правою, але коли вона не має рації, вона не може з цим змиритися.

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