Ті з вас, хто народився під гіршими знаками зодіаку, зараз критикують свою поведінку, погану вдачу, скупу натуру, брехню і егоїзм.

Отже, згідно з тим, що ми дізналися з астрології , деякі люди більш схильні бути гіршими від середньостатистичної жахливої ​​людини, ніж інші.

Найгірші та найзліші знаки зодіаку, рейтинг відповідно до астрології:

1. Діва (23 серпня - 22 вересня)

Будь то заподіяння болю іншій людині або розбивання чийогось серця, дайте їм шанс розкритикувати іншого, і вони будуть першими, хто це зробить. На жаль, вони засмічують людям мізки.

Однак Діви не зовсім погані: вони завжди звертають увагу на деталі, тому з них виходять чудові слухачі.

2. Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіон може бути гіршим, і коли це так, він насолоджується цим. Ваш біль - це його задоволення, і чим більше, тим веселіше. Їх заподіяння болю не тільки емоційно, оскільки вони не проти бути водієм, що сховався з місця злочину і сміється.

Але! Якщо вам коли-небудь знадобляться їхні таланти, вони мають найбільшу рішучість і хоробрість серед усіх знаків зодіаку.

3. Водолій (20 січня - 18 лютого)

Просто настільки наповнені обманом і нелояльністю, Водолії справді знають, як кинути людину в біді. Краще уникати, навіть у надзвичайних ситуаціях.

Однак якщо вам потрібне рішення, Водолій чудово вміє мислити нестандартно.

4. Овен (21 березня - 19 квітня)

Ймовірно, тому що Овен розумний, він ставить інтелект за свої підлі манери, і, чорт забирай, ці люди відстій. Їхня вина в тому, що вони дуже талановиті, коли справа доходить до підлості.

Але Овен також є вашим найнадійнішим союзником, і тільки коли ви стикаєтеся з ним, ви відчуваєте його напруження.

5. Лев (23 липня – 22 серпня)

Вони будуть першими, хто скаже вам щось нищівне, і все це в ім'я «подати вам урок».

Я маю на увазі, що це тільки тому, що вони так пристрасно бажають допомогти вам стати кращою людиною, якою ви можете бути.

6. Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Часто егоїстичний і самозакоханий, Стрілець не намагається вам насолити, але якщо його підштовхнути, він це зробить.

Вони не всі погані. У них надзвичайно оптимістичний настрій, який може бути заразним.

7. Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Терези занадто намагаються бути тими, ким вони не є. Але це не жахливо, так?

Їм подобається наводити порядок та естетику в речах, щоб вони могли стати в нагоді при ремонті.

8. Риби (19 лютого - 20 березня)

Риби - плаксиві мученики, які ніколи не перестають привертати до себе загальну увагу. Вони відстій, а потім змушують вас дивитися.

Але іноді вони заслуговують на увагу завдяки своїй геніальній креативності.

9. Рак (21 червня - 22 липня)

Не чекайте, що все буде гладко, коли поруч Рак, оскільки він щасливий лише тоді, коли скаржиться.

Але навіть якщо вони й скаржаться, Рак принаймні виявить себе тоді, коли інші знаки не виявлять себе.

10. Близнюки (21 травня – 20 червня)

Спробуйте змусити когось із цих людей дійсно взяти на себе якісь зобов'язання.

Гарна новина? Вони суперадаптивні. Шалено адаптивні. Вони можуть упоратися з усім, що їм піднесе життя.

11. Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Спробуйте знайти день, коли Козеріг не буде поганим, і ви будете дуже щасливою людиною. Ймовірно, тому що ви будете за милі від цього судді. Козеріг відстійний, тому що він любить говорити вам, який ви жахливий насправді. Це їхня фішка, і через це він відстій.

Але що їх фішка, так це те, що вони робочі бджоли зодіаку. Вам потрібно щось зробити? Нехай цим займеться Козеріг.

12. Телець (20 квітня - 20 травня)

Тельці просто не робитимуть нічого, що не відповідає їхнім бажанням, і якщо вони підуть вам назустріч, щоб надати вам послугу, приготуйтеся почути, як сильно вони страждатимуть.

Незважаючи на те, що вони дуже вперті, Телець — найнадійніший із знаків зодіаку. Їм можна довірити майже все.

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