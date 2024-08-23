Дізнайтеся, як приготувати дуже пухкі пампушки до борщу за рецептом Ольги Рябенко, суперфіналістки "Мастер Шеф".

Щоб приготувати дуже пухкі пампушки до борщу, важливо правильно просіяти борошно і дати тісту достатньо часу на підхід. Золота хрустка скоринка та ніжний м’якуш зроблять ваш борщ ще смачнішим.

Ольга Рябенко, суперфіналістка 12 сезону "Мастер Шеф" та кулінарна блогерка, поділилася рецептом, як приготувати дуже пухкі пампушки до борщу. Цей духмяний часниковий хлібчик стане чудовим доповненням до вашої національної страви.

Інгредієнти для тіста:

7 г сухих або 21 г живих дріжджів

300 мл теплого молока

1 ст. л. цукру

1 ч. л. солі (без гірки)

50 мл масла або олії

430 г борошна

1 яйце для тіста

1 яйце для змащування

Для часникового соусу:

2−3 зубчики часнику

2 ст. л. води

2 ст. л. олії

Сіль, перець за смаком

Кріп

Спосіб приготування:

Щоб приготувати дуже пухкі пампушки до борщу, змішайте всі інгредієнти в мисці або чаші комбайна та ретельно вимісіть тісто. Перекладіть тісто у змащену олією миску, накрийте і залиште підходити на 1,5 години у тепле місце. Після того як тісто піднялося, розділіть його на рівні частини відповідного розміру. Сформуйте кульки та викладіть їх у форму. Знову накрийте та дайте підійти ще 30 хвилин у теплому місці. Коли пампушки підійшли та з’єдналися між собою, змастіть їх яйцем і випікайте при температурі 180°C протягом 20 хвилин. Отримані пампушки будуть дуже пухкі та ідеально підходять до борщу. Для соусу змішайте всі інгредієнти й змастіть ним гарячі пампушки. Вони вберуть соус і набудуть неповторного смаку та аромату. Тепер ви знаєте, як приготувати дуже пухкі пампушки до борщу, які точно не залишать вас байдужими.

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