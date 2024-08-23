У 2024 році штраф за це порушення становить 510 гривень як для водія, так і для пасажира.

Їзда без шолома на скутері та мотоциклі карається штрафами в Україні. Моторолери, мопеди та мотоцикли часто стають учасниками дорожньо-транспортних пригод. У разі аварії, найбільш вразливою частиною тіла є голова, і відсутність захисту може критично знизити шанси на порятунок. Саме тому носіння захисного спорядження є не просто рекомендацією, а суворою вимогою.

Водіям, які не використовують шолом, загрожують штрафи. Стало відомо, який штраф загрожує водіям.

Сучасні шоломи не лише забезпечують захист, але й можуть бути стильними, доповнюючи образ водія. Тому, крім уникнення штрафів, носіння шолома підвищує комфорт і безпеку на дорозі.

Захисний шолом значно збільшує шанси на безпеку водія та пасажира, зменшуючи ймовірність трагічних наслідків під час ДТП. В Україні їзда на мотоциклі чи скутері без шолома карається штрафом. У 2024 році штраф за це порушення становить 510 гривень як для водія, так і для пасажира. Якщо обидва не використовують шоломи, сума штрафу подвоюється до 1020 гривень.

Штраф за відсутність шолома не залежить від типу двоколісного транспортного засобу, тому дотримання правил є обов'язковим як для водіїв мотоциклів, так і скутерів.

Скутери, як і інші моторизовані двоколісні засоби, призначені для пересування громадськими дорогами. Навіть короткі поїздки, як-от похід у магазин або на роботу, вимагають використання захисного спорядження. Існують стильні моделі шоломів, які можуть стати доповненням до образу водія. В іншому випадку, водій ризикує отримати штраф від патрульної поліції, а у разі повторного порушення – санкції будуть збільшені.

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