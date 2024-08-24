Програма фінансується Німеччиною, Норвегією, Фінляндією, Європейським Союзом, Швецією, Швейцарією та приватними донорами і триватиме до кінця 2024 року.

Міжнародна організація надала фінансову підтримку українським пенсіонерам, включаючи можливість отримання додаткових виплат разом з основною пенсією. Українцям пояснили, хто з українців зможе отримати додаткові виплати до кінця року.



Перша заступниця Міністра соціальної політики України Дарія Марчак повідомила, що завдяки цьому проєкту вдалося надати допомогу найбільш уразливим літнім українцям, які не мали змоги самостійно звернутися за підтримкою.

Українці з низькими пенсіями можуть отримати спеціальні доплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Завдяки цій ініціативі вже було виплачено 2 мільярди гривень, і понад 470 тисяч пенсіонерів в Україні отримали додаткові кошти.

Пенсіонери, що проживають у зонах бойових дій і мають пенсію менше ніж 3250 гривень, можуть отримати додаткові виплати. Важливо, що ці доплати надаються лише тим, хто з 1 березня 2023 року не отримував жодної додаткової допомоги від міжнародних організацій або виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Для отримання виплат, що покривають різницю між 3 250 гривнями та розміром вашої пенсії, не потрібно подавати жодних заяв.

Варто також нагадати, що програма, запущена в серпні 2023 року, триватиме щонайменше до кінця 2024 року. Фінансування програми забезпечують Німеччина, Норвегія, Фінляндія, Європейський Союз, Швеція, Швейцарія та приватні донори.

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