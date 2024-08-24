Программа финансируется Германией, Норвегией, Финляндией, Европейским Союзом, Швецией, Швейцарией и частными донорами и продлится до конца 2024 года.

Международная организация предоставила финансовую поддержку украинским пенсионерам, включая возможность получения дополнительных выплат вместе с основной пенсией. Украинцам объяснили, кто из украинцев сможет получить дополнительные выплаты до конца года.



Первая заместитель Министра социальной политики Дарья Марчак сообщила, что благодаря этому проекту удалось оказать помощь наиболее уязвимым пожилым украинцам, которые не имели возможности самостоятельно обратиться за поддержкой.

Украинцы с низкими пенсиями могут получить специальные доплаты Всемирной продовольственной программы ООН. Благодаря этой инициативе уже было выплачено 2 миллиарда гривен и более 470 тысяч пенсионеров в Украине получили дополнительные средства.

Пенсионеры, проживающие в зонах боевых действий и имеющие пенсию менее 3250 гривен, могут получить дополнительные выплаты. Важно, что эти доплаты предоставляются только тем, кто с 1 марта 2023 г. не получал никакой дополнительной помощи от международных организаций или выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц.

Для получения выплат, покрывающих разницу между 3250 гривнами и размером вашей пенсии, не нужно подавать никаких заявлений.

Следует также напомнить, что программа, запущенная в августе 2023 года, продлится по меньшей мере до конца 2024 года. Финансирование программы обеспечивают Германия, Норвегия, Финляндия, Европейский Союз, Швеция, Швейцария и частные доноры.

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Как писала Politeka, украинские пенсионеры могут получать больше выплат, названо главное условие.

Также Politeka сообщала, в ПФУ предупредили, что нужно срочно сделать.