Дізнайтеся, як екологічно та ефективно позбутися мурах на грядках за допомогою народних методів і комерційних засобів.

Мурахи на грядках можуть стати справжньою проблемою, адже вони закислюють ґрунт, що може уповільнити ріст рослин. Хоча невелика колонія мурах на грядках не завдає великої шкоди, їх швидке розповсюдження може загрожувати новим ділянкам.

Як ефективно позбутися мурах на грядках?

Існують комерційні засоби, які допоможуть швидко позбутися мурах на грядках: розсипте їх на уражених ділянках, і мурахи зникнуть. Але якщо ви шукаєте екологічний та гуманний спосіб позбутися мурах на грядках, можна скористатися народними методами.

Ефективність деяких запахів може бути сумнівною, але варто спробувати різні підходи. Наприклад, хоча мурахи не люблять запах часнику, це не заважає їм створювати мурашники на ділянках з часником. Серед інших засобів, які можуть допомогти позбутися мурах на грядках, варто відзначити: корицю, листя помідорів, полин, петрушку, дику м’яту, а також тютюновий попіл.

Досвідчені дачники також радять приготувати настій з гною і полити ним мурашники. Ще один доступний метод для тих, хто хоче позбутися мурах на грядках — посипати мурашники сіллю.

Цікаві факти про мурах

У світі майже стільки ж видів мурах (8800), скільки видів птахів (9000).

Мурахи ніколи не сплять!

Мураха може підняти вантаж приблизно в 100 разів важчий власної ваги.

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