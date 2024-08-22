Дізнайтеся, як правильно доглядати за гронами винограду в серпні, щоб забезпечити здоров'я рослин і отримати смачний урожай.

Серпень – час, коли виноград активно дозріває. Ми розглянемо основні етапи, як доглядати за гронами винограду, щоб підтримати здоров'я рослин і забезпечити смачний урожай.

Полив У серпні, доглядаючи за гронами винограду, важливо дотримуватися особливого режиму поливу. Хоча ягоди починають набирати смак і солодкість, не слід заливає рослини водою. Надмірна волога може призвести до розтріскування ягід і розвитку гнилі. Поливайте рідше, але глибше, щоб корені отримували достатню вологу.

Обрізка Останній місяць літа – час для фінальної обрізки виноградної лози. Якщо ви хочете ефективно доглядати за гронами винограду, видаліть зайві пагони, що не приносять плодів, щоб всі сили рослини були спрямовані на дозрівання ягід. Також прорідьте грона, залишаючи найбільші та найздоровіші. Це покращить провітрювання і зменшить ризик грибкових захворювань.

Профілактика захворювань У серпні, коли важливо правильно доглядати за гронами винограду, рослини можуть бути уражені хворобами, такими як мілдью або оїдіум. Для профілактики та лікування використовуйте фунгіциди, а також регулярно перевіряйте рослини на наявність шкідників, таких як філоксера, і вчасно вживайте заходів боротьби.

Підживлення та підв’язування Хоча основне підживлення проводиться на початку сезону, в серпні також важливо доглядати за гронами винограду, додаючи поживні речовини. Використовуйте калійні добрива для сприяння дозріванню ягід і поліпшення їх якості. Азотні добрива слід уникати, оскільки вони стимулюють ріст зеленої маси, що в цей час не потрібно.

Також перевірте стан підв’язок. Важкі грона можуть перевантажувати лози, тому переконайтеся, що пагони надійно закріплені. Якщо потрібно, встановіть додаткові опори або підв’яжіть лози, щоб уникнути їх ламання. Уважний догляд за гронами винограду допоможе вам отримати якісний урожай.

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія