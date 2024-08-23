Температура повітря в Україні у п'ятницю, 23 серпня, буде коливатися від +24 °C до +35 °C.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Вона прогнозує, що у південних, східних та центральних областях буде сильна спека, з температурою до +35 °C.
У західних, північних регіонах, на Вінниччині, а також у частинах Черкащини та Полтавщини буде трохи прохолодніше — від +24 °C до +29 °C.
У більшості областей Укаїни опадів не передбачається, проте ввечері на Донеччині можливі подекуди дощі з грозою.
23 серпня в Києві ясно, без опадів. У Львові вранці та вдень хмарно, потім буде сонячно, дощі не очікуються.
У Харкові буде ясна погода, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.
Температура повітря в Києві буде на рівні +28 вдень та +20 вночі. У Львові — +26 вдень та +14 вночі. У Харкові +35 вдень та +22 вночі. В Одесі +34 вдень та +24 вночі.
24 серпня очікується підвищення температури до +29 °C. Спека буде продовжуватись до кінця серпня, а на початку вересня можна очікувати на відносне похолодання.
Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що до кінця серпня зниження температури не очікується, дана аномальна спека зумовлена тепловою хвилею, що надійшла з Африки.
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