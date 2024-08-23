В Україні 23 серпня в очікується суха та спекотна погода.

Температура повітря в Україні у п'ятницю, 23 серпня, буде коливатися від +24 °C до +35 °C.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Вона прогнозує, що у південних, східних та центральних областях буде сильна спека, з температурою до +35 °C.

У західних, північних регіонах, на Вінниччині, а також у частинах Черкащини та Полтавщини буде трохи прохолодніше — від +24 °C до +29 °C.

У більшості областей Укаїни опадів не передбачається, проте ввечері на Донеччині можливі подекуди дощі з грозою.

23 серпня в Києві ясно, без опадів. У Львові вранці та вдень хмарно, потім буде сонячно, дощі не очікуються.

У Харкові буде ясна погода, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві буде на рівні +28 вдень та +20 вночі. У Львові — +26 вдень та +14 вночі. У Харкові +35 вдень та +22 вночі. В Одесі +34 вдень та +24 вночі.

24 серпня очікується підвищення температури до +29 °C. Спека буде продовжуватись до кінця серпня, а на початку вересня можна очікувати на відносне похолодання.



Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що до кінця серпня зниження температури не очікується, дана аномальна спека зумовлена ​​тепловою хвилею, що надійшла з Африки.

Останні новини України:

Камені знаків Зодіаку та їх значення: дізнайтеся, що принесе вам успіх.

Які знаки зодіаку легко закохуються: кого назвали астрологи.

Астролог налякав прогнозом щодо війни в Україні 2024-го: наступ ще на три області.