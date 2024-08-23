Хоча багато людей скептично ставляться до астрології, у характеристиках кожного знака зодіаку, схоже, є частка істини.

Ви могли б усвідомити, що люди, яких ви вважали найбільш привабливими, мають один і той же знак зодіаку або елемент зодіаку.

Найкращі та найгірші риси характеру кожного знака Зодіаку:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Найкращі риси знаку зодіаку Овен:

Спонтанний

Пристрасний

Оптимістичний

Найгірші риси знаку зодіаку Овен:

Упертий

Нетерплячий

Телець (20 квітня – 20 травня)

Найкращі риси знаку зодіаку Телець:

Практичний

Надійний

Приземлений

Найгірші риси знаку зодіаку Телець:

Матеріалістичний

Немотивований

Ревнивий

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Найкращі риси знаку зодіаку Близнюки:

Творчий

Розумний

Люблячий

Найгірші риси характеру знака зодіаку Близнюки:

Нерішучий

химерний

Рак (21 червня - 22 липня)

Найкращі риси знаку зодіаку Рак:

Безкорисливий

Емпатичний

Розумний

Найгірші риси характеру знаку зодіаку Рак:

Приліпливий

Тривожний Лев (23 липня - 22 серпня) Найкращі риси знаку зодіаку Лев





Чесний

Великий лідер

Оптимістичний

Найгірші риси знаку зодіаку Лев:

Контролюючий

Безкомпромісний

Нетерплячий Діва (23 серпня - 22 вересня) Найкращі риси знака зодіаку Діва:





Розумний

Організований

Практичний Найгірші риси знака зодіаку Діва:

Недалекий

Критичний

Холодний Терези (23 вересня - 22 жовтня) Найкращі риси знаку зодіаку Терези:





Справедливий

Відкритий

Чарівний

Найгірші риси знаку зодіаку Терези:

Нерішучий

Поверхневий

Ненадійний Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада) Найкращі риси знаку зодіаку Скорпіон:





Пристрасний

Безтурботний

Лояльний

Найгірші риси знаку зодіаку Скорпіон:

Емоційно відсторонений

Ревнивий

Контролюючий

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Найкращі риси знака зодіаку Стрілець:

Тільки

Почуття гумору

Цікавий

Найгірші риси знака зодіаку Стрілець:

Зухвалий

Невдячний Козеріг (22 грудня - 19 січня) Найкращі риси знаку зодіаку Козеріг:





Пацієнт

Лояльний

Мудрий

Найгірші риси знаку зодіаку Козеріг:

Песимістичний

Недружелюбний

Невблаганний Водолій (20 січня - 18 лютого) Найкращі риси знаку зодіаку Водолій:





Прогресивний

Соціальний

Відкритий

Найгірші риси знаку зодіаку Водолій:

Екстремальний

Далеко

Непередбачуваний Риби (19 лютого – 20 березня)

Найкращі риси знака зодіаку Риби:

Творчий

Інтуїтивно зрозумілий

Лояльний

Найгірші риси знака зодіаку Риби:

Чутливий

песимістичний.

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