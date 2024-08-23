Ви могли б усвідомити, що люди, яких ви вважали найбільш привабливими, мають один і той же знак зодіаку або елемент зодіаку.

Найкращі та найгірші риси характеру кожного знака Зодіаку:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Найкращі риси знаку зодіаку Овен:

Спонтанний
Пристрасний
Оптимістичний

Найгірші риси знаку зодіаку Овен:

Упертий
Нетерплячий

Телець (20 квітня – 20 травня)

Найкращі риси знаку зодіаку Телець:

Практичний
Надійний
Приземлений

Найгірші риси знаку зодіаку Телець:

Матеріалістичний
Немотивований
Ревнивий

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Найкращі риси знаку зодіаку Близнюки:

Творчий
Розумний
Люблячий

Найгірші риси характеру знака зодіаку Близнюки:

Нерішучий
химерний

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Рак (21 червня - 22 липня)
Найкращі риси знаку зодіаку Рак:

Безкорисливий
Емпатичний
Розумний

Найгірші риси характеру знаку зодіаку Рак:

Приліпливий
Тривожний Лев (23 липня - 22 серпня) Найкращі риси знаку зодіаку Лев

Чесний
Великий лідер
Оптимістичний
Найгірші риси знаку зодіаку Лев:

Контролюючий
Безкомпромісний
Нетерплячий Діва (23 серпня - 22 вересня) Найкращі риси знака зодіаку Діва:

Розумний
Організований
Практичний Найгірші риси знака зодіаку Діва:

Недалекий
Критичний
Холодний Терези (23 вересня - 22 жовтня) Найкращі риси знаку зодіаку Терези:

Справедливий
Відкритий
Чарівний
Найгірші риси знаку зодіаку Терези:

Нерішучий
Поверхневий
Ненадійний Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада) Найкращі риси знаку зодіаку Скорпіон:

Пристрасний
Безтурботний
Лояльний
Найгірші риси знаку зодіаку Скорпіон:

Емоційно відсторонений
Ревнивий
Контролюючий

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)
Найкращі риси знака зодіаку Стрілець:

Тільки
Почуття гумору
Цікавий
Найгірші риси знака зодіаку Стрілець:

Зухвалий
Невдячний Козеріг (22 грудня - 19 січня) Найкращі риси знаку зодіаку Козеріг:

Пацієнт
Лояльний
Мудрий
Найгірші риси знаку зодіаку Козеріг:

Песимістичний
Недружелюбний
Невблаганний Водолій (20 січня - 18 лютого) Найкращі риси знаку зодіаку Водолій:

Прогресивний
Соціальний
Відкритий
Найгірші риси знаку зодіаку Водолій:

Екстремальний
Далеко
Непередбачуваний Риби (19 лютого – 20 березня)

Найкращі риси знака зодіаку Риби:

Творчий
Інтуїтивно зрозумілий
Лояльний
Найгірші риси знака зодіаку Риби:

Чутливий
песимістичний.

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