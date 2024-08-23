Вы могли бы осознать, что люди, которых вы считали наиболее привлекательными, все имеют один и тот же знак зодиака или элемент астрологии.
Лучшие и худшие черты характера каждого знака Зодиака:
Овен (21 марта - 19 апреля)
Лучшие черты знака зодиака Овен:
Спонтанный
Страстный
Оптимистичный
Худшие черты знака зодиака Овен:
Упрямый
Нетерпеливый
Телец (20 апреля - 20 мая)
Лучшие черты знака зодиака Телец:
Практический
Надежный
Приземленный
Худшие черты знака зодиака Телец:
Материалистический
Немотивированный
Ревнивый
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Лучшие черты знака зодиака Близнецы:
Творческий
Разумный
Любящий
Худшие черты характера знака зодиака Близнецы:
Нерешительный
Взбалмошный
Рак (21 июня - 22 июля)
Лучшие черты знака зодиака Рак:
Бескорыстный
Эмпатичный
Разумный
Худшие черты характера знака зодиака Рак:
Прилипчивый
Тревожный
Лев (23 июля - 22 августа)
Лучшие черты знака зодиака Лев:
Честный
Великий лидер
Оптимистичный
Худшие черты знака зодиака Лев:
Контролирующий
Бескомпромиссный
Нетерпеливый
Дева (23 августа - 22 сентября)
Лучшие черты знака зодиака Дева:
Разумный
Организованный
Практический
Худшие черты знака зодиака Дева:
Недалекий
Критический
Холодный
Весы (23 сентября - 22 октября)
Лучшие черты знака зодиака Весы:
Справедливый
Открытый
Очаровательный
Худшие черты знака зодиака Весы:
Нерешительный
Поверхностный
Ненадежный
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Лучшие черты знака зодиака Скорпион:
Страстный
Беззаботный
Лояльный
Худшие черты знака зодиака Скорпион:
Эмоционально отстраненный
Ревнивый
Контролирующий
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Лучшие черты знака зодиака Стрелец:
Только
Чувство юмора
Любопытный
Худшие черты знака зодиака Стрелец:
Дерзкий
Неблагодарный
Козерог (22 декабря - 19 января)
Лучшие черты знака зодиака Козерог:
Пациент
Лояльный
Мудрый
Худшие черты знака зодиака Козерог:
Пессимистический
Недружелюбный
Неумолимый
Водолей (20 января - 18 февраля)
Лучшие черты знака зодиака Водолей:
Прогрессивный
Социальный
Открытый
Худшие черты знака зодиака Водолей:
Экстремальный
Далеко
Непредсказуемый
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Лучшие черты знака зодиака Рыбы:
Творческий
Интуитивно понятный
Лояльный
Худшие черты знака зодиака Рыбы:
Чувствительный
Пессимистический.
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