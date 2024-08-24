Гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 24 серпня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 24 серпня.

У всіх знаків зодіаку справи йдуть на лад, і день обіцяє бути продуктивним.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 24 серпня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Правосуддя

Не всі будуть на тій самій сторінці, що ви. Це може здатися дуже несправедливим і часом обтяжливим.

Але є важливі уроки, які можна отримати в часи негараздів.

Зосередьтеся на тому, чому Всесвіт намагається вас навчити замість того, щоб намагатися боротися в битві, в якій ви не зможете перемогти.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Диявол

Іноді спокуса може здаватися неминучою долею, якій ви не можете протистояти.

Однак ніщо не позбавляє вас свободи волі, і хоч би як важко було втримати себе від вчинку, який ви не хочете робити, ви все одно можете це зробити.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Імператриця

Довіряйте своїм інстинктам, навіть коли невпевненість у собі кричить, що ви неправі. Ваша безпека та впевненість зростатимуть з часом та досвідом.

Тільки переживши ці моменти, ви зрозумієте, наскільки важливо дослухатися своєї інтуїції.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Імператор

Ви боретесь за свою незалежність і вимагаєте, щоб інші поважали ваше право самостійно приймати рішення.

Може здатися, що він ніколи не досягне жодного прогресу, але залишайтеся наполегливими. Зрештою, те, чого ви хочете, станеться.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Смерть

Звільнення місця для речей може виявитися складним завданням.

Кожен початок починається з кінця. Ви проходите точку неповернення, і це означає, що вам, можливо, доведеться встановити завершення у цій галузі вашого життя.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Помірність

Постарайтеся не надто замислюватися про рішення, які ви вже ухвалили.

Як тільки ви склали план, приступайте до нього без вагань. Затримки можуть бути неминучими, але продовжуйте з місця, де зупинилися.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Двійка Пентаклей

Найкраща людина, яка може приймати рішення за себе – це ви. Тільки ви знаєте свої обмеження та здібності.

Коли справа стосується важливих речей у житті, важливо не передавати контроль людям, які не знають вас так добре, як ви самі.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Маг

Ви народилися з вродженими дарами та талантами, які були дано вам не просто так.

Не бійтеся робити те, для чого, на вашу думку, ви створені.

Саме цього хоче для вас Всесвіт, і якщо ви йтимете за своїми мріями, він зустрінеться вам на шляху.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей

Фінансові втрати можуть дуже важко контролювати емоційно. Ви можете боятися, що ніколи не надолужить втрачене.

Однак, як тільки темрява розсіється, ви зможете бачити більш ясно.

Зрештою, згодом ви знайдете спосіб повернути все, що ви втратили.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: П'ятірка Кубків, перевернута

Ви нарешті пройшли точку неповернення, коли справа доходить до почуття каяття та смутку з приводу того, що сталося у минулому.

Потрібен час, щоб твоє серце зажило, але гарні речі приходять до добрих людей. І навіть труднощі можна використати на благо, якщо віддати їх у правильні руки.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Трійка Пентаклей

Це чудовий творчий час для вас. Іноді ваша уява може здаватися непрактичною, але творча енергія може бути часом руйнівною.

Не чекайте, що все завжди буде гладко та ідеально. Іноді трохи хаосу корисно.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Трійка Меч, перевернута

Незважаючи на те, що вам здається, що в минулому вас хтось зрадив, ви починаєте відчувати себе більш впевнено та цілеспрямовано.

Саме тут світло починає відкривати новий шлях, щоб ви могли любити.

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