В Україні розпочалася реєстрація на грошову допомогу до 10,8 тис. грн від програми "LIVES 3.0" від "ЦСП "Перспектива" і Mercy Corps для постраждалих від війни.

В Україні розпочато реєстрацію на грошову допомогу від громадської організації "ЦСП "Перспектива" у співпраці з Mercy Corps під програмою "LIVES 3.0". У межах цієї програми можна отримати до 10,8 тис. гривень.

Згідно з повідомленням, програма "LIVES 3.0" є частиною Багатосекторальної гуманітарної підтримки, яка допомагає постраждалим від війни в громадах півдня України та сприяє підвищенню спроможності місцевих громад реагувати на кризи. Фінансування надається за підтримки Британії.

Реєстрація на отримання багатоцільової грошової допомоги відкрита для жителів та внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які проживають у таких населених пунктах: Дар'ївка, Інгулець, Ясна Поляна, Микільське, Понятівка, Токарівка, Іванівка, Новотягинка, Федорівка, Ульяновка, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Зарічне Дар'ївської ТГ, Херсонського району, Херсонської області.

Допомога надається:

домогосподарствам, що перемістилися протягом останніх 30 днів з районів, розташованих на відстані до 30 км від зон активних бойових дій або з тимчасово окупованих територій;

домогосподарствам, що мешкають у зонах активних бойових дій;

домогосподарствам, які перебувають у стані переміщення понад 30 днів і відповідають соціально-економічним критеріям вразливості.

Розмір допомоги становить 3,6 тис. грн на місяць протягом трьох місяців, загалом на кожного члена домогосподарства передбачено 10,8 тис. грн. Наприклад, родина з п'яти осіб може отримати до 54 тис. грн.

Щоб подати заявку, необхідно заповнити форму за наданим посиланням. Фахівці будуть відбирати кандидатів на основі місця проживання, складу домогосподарства, статусу та доходу.

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