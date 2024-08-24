В Украине началась регистрация на денежную помощь до 10,8 тыс. грн. от программы "LIVES 3.0" от "ЦСП "Перспектива" и Mercy Corps для пострадавших от войны.

В Украине начата регистрация на денежную помощь от общественной организации "ЦСП "Перспектива" в сотрудничестве с Mercy Corps под программой LIVES 3.0. В рамках этой программы можно получить до 10,8 тыс. гривен.

Согласно сообщению , программа "LIVES 3.0" является частью многосекторальной гуманитарной поддержки, которая помогает пострадавшим от войны в общинах юга Украины и способствует повышению возможности местных общин реагировать на кризисы. Финансирование предоставляется при поддержке Великобритании.

Регистрация на получение многоцелевой денежной помощи открыта для жителей и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих в следующих населенных пунктах: Дарьевка, Ингулец, Ясная Поляна, Никольское, Понятовка, Токаревка, Ивановка, Новотягинка, Федоровка, Ульяновка, Лиманец, Ингулевка , Ветрово, Заречное Дарьевской ТГ, Херсонского района, Херсонской области.

Помощь оказывается:

домохозяйствам, переместившимся за последние 30 дней из районов, расположенных на расстоянии до 30 км от зон активных боевых действий или с временно оккупированных территорий;

домохозяйствам, проживающим в зонах активных боевых действий;

домохозяйствам, которые находятся в состоянии перемещения более 30 дней и отвечают социально-экономическим критериям уязвимости.

Размер пособия составляет 3,6 тыс. грн в месяц в течение трех месяцев, всего на каждого члена домохозяйства предусмотрено 10,8 тыс. грн. К примеру, семья из пяти человек может получить до 54 тыс. грн.

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму по предоставленной ссылке. Специалисты будут отбирать кандидатов на основе местожительства, состава домохозяйства, статуса и дохода.

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