Синоптики розповіли, яка погода буде в Україні на День Незалежності та на вихідних в цілому.

На День Незалежності погода в Україні буде сонячною та переважно сухою.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"У більшості областей опадів не очікується, лише на Луганщині та Донеччині завтра ймовірні локальні грозові дощі", - повідомила Діденко.

Синоптик додала, що температура повітря в Україні буде протягом дня +26...+30 градусів, у східних областях, південній частині та у Дніпропетровській області прогнозується спека до +31...+35 градусів.

"Вже у неділю сильна спека повернеться. Проте недовго їй панувати", - прогнозує синоптик.

В Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на найближчі дні.

Прогнозується, що буде переважно без опадів але 23 і 24 серпня у східних і південно-східних областях очікуються короткочасні дощі та грози.

Синоптик Ігор Кібальчич додав , що найближчі вихідні в Україні будуть сонячними та без опадів.

Проте, як повідомляє "meteoprog", нічні температури у деяких областях України будуе досить холодними.

У західних областях країни відчутно похолодає, нічна температура 24 серпня опуститься до рівня +9 градусів, а в неділю буде +11.

Крім того, в Карпатах температура вночі в суботу становитиме всого +6 градусів, а в нічна температура в неділю очікується на рівні +7 градусів.

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