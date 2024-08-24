На День Незалежності погода в Україні буде сонячною та переважно сухою.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
"У більшості областей опадів не очікується, лише на Луганщині та Донеччині завтра ймовірні локальні грозові дощі", - повідомила Діденко.
Синоптик додала, що температура повітря в Україні буде протягом дня +26...+30 градусів, у східних областях, південній частині та у Дніпропетровській області прогнозується спека до +31...+35 градусів.
"Вже у неділю сильна спека повернеться. Проте недовго їй панувати", - прогнозує синоптик.
В Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на найближчі дні.
Прогнозується, що буде переважно без опадів але 23 і 24 серпня у східних і південно-східних областях очікуються короткочасні дощі та грози.
Синоптик Ігор Кібальчич додав , що найближчі вихідні в Україні будуть сонячними та без опадів.
Проте, як повідомляє "meteoprog", нічні температури у деяких областях України будуе досить холодними.
У західних областях країни відчутно похолодає, нічна температура 24 серпня опуститься до рівня +9 градусів, а в неділю буде +11.
Крім того, в Карпатах температура вночі в суботу становитиме всого +6 градусів, а в нічна температура в неділю очікується на рівні +7 градусів.
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