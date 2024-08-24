Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине в День Независимости и на выходных в целом.

В День Независимости погода в Украине будет солнечной и преимущественно сухой.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В большинстве областей осадков не ожидается, только в Луганской и Донбассе завтра вероятны локальные грозовые дожди", - сообщила Диденко.

Синоптик добавила, что температура воздуха в Украине будет в течение дня +26...+30 градусов, в восточных областях, южной части и Днепропетровской области прогнозируется жара до +31...+35 градусов.

"Уже в воскресенье сильная жара вернется. Однако недолго ей властвовать", - прогнозирует синоптик.

В Укргидрометцентре обнародовали прогноз на ближайшие дни.

Прогнозируется, что будет преимущественно без осадков, но 23 и 24 августа в восточных и юго-восточных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Синоптик Игорь Кибальчич добавил, что ближайшие выходные в Украине будут солнечными и без осадков.

Однако, как сообщает " meteoprog ", ночные температуры в некоторых областях Украины строят достаточно холодными.

В западных областях страны ощутимо похолодает, ночная температура 24 августа опустится до +9 градусов, а в воскресенье будет +11.

Кроме того, в Карпатах температура ночью в субботу будет составлять всего +6 градусов, а в ночная температура в воскресенье ожидается на уровне +7 градусов.

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