Погода в Україні буде спекотною, а дощі пройдуть лише у чотирьох областях країни.

Так, у неділю, 25 серпня, погода в Україні буде дуже спекотною.

На півдні, південному сході України та в Харківській області температура підніметься до +33…+36 °С, вночі буде +20…+23 °С, у східних, центральних та північних регіонах з рани +30…+33 °С, вночі - +18 ... +20 °С.

На заході України очікується +29...+31°С, вночі +16...+18°С.

Сонце буде дуже активним, очікується лише невелика хмарність, без опадів. Тому рекомендується цього дня поменше перебувати під відкритим сонцем і пити багато води.

Народні прикмети на 25 серпня:

У наші пращури існувало безліч прикмет у цей день, зокрема, дивилися, який сьогодні день.

Якщо птахи почали відлітати в теплі краї, значить бабине літо буде коротким, а осінь холодною.

Якщо у лісі вже багато грибів, значить до морозної зими, а якщо птахи на землі сидять, то найближчими днями погода буде теплою та ясною.

Птахи сидять на верхівках дерев – до швидкого похолодання.

Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що до кінця серпня зниження температури не очікується, дана аномальна спека зумовлена ​​тепловою хвилею, що надійшла з Африки.

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