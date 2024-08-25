Погода в Украине будет жаркой, а дожди пройдут лишь в четырех областях страны.

Так, в воскресенье, 25 августа, погода в Украине будет очень жаркой.

На юге, юго-востоке Украины и в Харьковской области температура поднимется до +33…+36 °С, ночью будет +20…+23 °С, в восточных, центральных и северных регионах с раны +30…+33 °С, ночью — +18…+20 °С.

На западе Украины ожидается +29…+31 °С, ночью +16…+18 °С.

Солнце будет очень активным, ожидается лишь небольшая облачность без осадков. Поэтому рекомендуется в этот день поменьше находиться под открытым солнцем и пить много воды.

Народные приметы на 25 августа:

У наших предков существовало множество примет в этот день, в частности, смотрели, какой сегодня день.

Если птицы начали улетать в теплые края, значит бабье лето будет коротким, а осень холодной.

Если в лесу уже много грибов, значит к морозной зиме, а если птицы на земле сидят, то в ближайшие дни погода будет теплой и ясной.

Птицы сидят на верхушках деревьев - к быстрому похолоданию.

Ранее Укргидрометцентр сообщал, что до конца августа снижение температуры не ожидается, данная аномальная жара обусловлена ​​поступившей из Африки тепловой волной.

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