Відповідно до Правил дорожнього руху (ПДР), особи, які досягли 14-річного віку, мають право рухатися дорогою на велосипедах.

В Україні велосипедисти, які порушують чинні правила дорожнього руху, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Адвокат й магістр права Євген Буліменко розповів, чи обов'язково на велосипеді повинні бути ліхтарики або фари (та за яких умов), а також як саме можуть покарати велосипедистів-порушників.

Згідно з Правилами дорожнього руху (ПДР), особи, які досягли 14-річного віку, мають право рухатися дорогою на велосипедах.

Пункт 6.2 ПДР передбачає, що велосипед повинен бути обладнаний звуковим сигналом і світлоповертачами наступного кольору:

спереду – білого кольору,

по боках – оранжевого кольору,

позаду – червоного кольору.

Для руху в темний час доби та в умовах недостатньої видимості велосипед повинен мати увімкнений ліхтар (фару).

Використання велосипеда з несправними гальмами, без звукового сигналу або без увімкненої фари в темряві та за недостатньої видимості, а також без світлоповертачів заборонено.

Буліменко повідомив, що за порушення вказаних правил велосипедист може отримати штраф у розмірі 340 грн. Якщо ж велосипедист перебував у стані сп'яніння під час правопорушення, штраф зросте до 680 грн.

У разі, якщо правопорушення створило аварійну ситуацію, можливі наступні санкції:

штраф у розмірі 850 грн, або

громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Джерело: РБК.

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