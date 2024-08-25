У кінці серпня 2024 року очікується період підвищеної геомагнітної активності.

Магнітні бурі у кінці серпня 2024 не залишать Землю у спокою, тому метеозалежним вартознати, які дати стануть найважчими.

Завдяки календарю магнітних бур у серпні, щоб знати, найнебезпечніши дні, коли варто берегти здоров'я.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 24-25 серпня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9.

Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її вплив на людей і техніку.

25-27 серпня 2024 — буде сильна магнітна буря, К-індекс 5.

Також сильна магнітна буря очікується 28 серпня 2024 — помірна буря, К-індекс 4.

Метеозалежні люди знають не з чуток, чим загрожують такі енергетичні сплески в природі. Особливо це стосується чутливих гіпертоніків та людей із захворюваннями судин та суглобів.

Також з раціону варто прибрати жирну їжу і частіше провітрювати приміщення.

Під час магнітних бур добре діють заспокійливі чаї з м'ятою або мелісою. Також лікарі радять дати собі волю у вживанні вітаміну С.

Алкоголь у ці дні украй не бажаний. Гіпертонікам слід пити більше за воду.

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