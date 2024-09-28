Коли приходить час збирати та зберігати врожай, зверніть особливу увагу на стан гарбузів, щоб переконатися, що час настав.

Збір урожаю гарбузів у правильний час збільшує термін зберігання, давайте дізнаємося більше про зберігання гарбузів після збирання врожаю, щоб вони пролежали до весни.

Як зберігати врожай гарбуза, щоб вони пролежали до весни, дізнайтесь лайфхаки господарок:

Гарбузи зберігаються довше, якщо ви збираєте їх, коли вони досягають кольору зрілості, а шкірка тверда.

Зачекайте, поки шкірка гарбуза втратить свій блиск і стане достатньо твердою, щоб ви не могли подряпати її нігтем.

Кучеряві вусики на частині лози гарбуза біля гарбуза стають коричневими і відмирають, коли вона повністю дозріє, хоча в деяких випадках вони можуть продовжувати дозрівати поза лозою.

Зріжте стебло гарбуза гострим ножем, залишивши (8-10 см стебла, прикріпленого до гарбуза. Зберіть усі гарбузи до перших заморозків).

Як зберігати врожай гарбуза до весни:

Вимийте і ретельно висушіть гарбуза, а потім протріть їх слабким розчином відбілювача, щоб запобігти гниття.

Лайфхак від господинь - зробіть розчин відбілювача, додавши 2 столові ложки (20 мл) відбілювача на 4 л води. Тепер гарбузи готові до зберігання.

Сухі темні місця з температурою 10-16 ° C стануть ідеальним місцем для зберігання гарбузів.

Гарбузи, що зберігаються за більш високих температур, стають жорсткими і волокнистими і можуть постраждати від холоду при нижчих температурах. Покладіть гарбуза в один шар на пакунки сіна, картон або дерев'яні полиці.

За бажанням ви можете повісити їх у сітчасті мішки для продуктів. Зберігання гарбузів на бетоні призводить до гниття.

Гарбузи, що правильно зберігаються, зберігаються не менше трьох місяців і можуть пролежати до весни і до семи місяців.

Джерело: gardeningknowhow .

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