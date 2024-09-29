Жовтень приносить осіннє рівнодення, що сповіщає про зміну сезонів, ознайомтеся з календарем городника на цей місяць.

З туманними ранками та прохолодними ночами все ще прекрасний час, щоб бути на городі , збираючи врожай, дізнайтеся календар городника на жовтень 2024 року, щоб знати, що робити з останнім урожаєм у 2024 році.

З'явився календар городника на жовтень 2024 року, ось що потрібно зробити першою справою цього місяця.

Нині саме час мульчувати грядки. Поліпшіть ґрунт і захистіть коріння рослин від руйнівної дії зими.

Отже, календар городника на жовтень 2024 року:

1 – 3-го жовтня підходить для посіву зернових, сіна та кормових культур. Садити квіти. Перший день сприятливий для посадки коренеплодів. Останні два дні сприятливі для збирання квасолі, гороху, гарбуза, цукрової кукурудзи, томатів та інших надземних культур.

4-й – 5-й день жовтня – почніть грядки. Сприятливі дні для посадки надземних культур та листових овочів, таких як салат, капуста, листова капуста та селера, де клімат підходить.

6-й – 8-й день жовтня – розчищайте та орайте землю, але не садіть її.

9 – 10 жовтня: Висаджуйте томати, горох, квасолю та інші надземні культури у приміщенні на півночі та на відкритому повітрі на півдні.

11-й – 12-й день жовтня. Несприятливі дні посадки. Знищити отруйний плющ, бур'яни, розчистити землю, але не садити.

13-е – 14-е число: Особливо гарні для виноградних культур. Сприятливі дні для висадження надземних культур, де клімат підходить.

15 – 16: Безплідні дні – не сійте.

17-те – 18-те число жовтня. Хороші дні для пересаджування. Хороші дні для посадки буряків, моркви, цибулі, ріпи та інших морозостійких коренеплодів, де клімат підходить.

19-те – 20-е число: Несприятливі дні для посадки, насіння мають тенденцію гнити в землі.

21 – 23 число жовтня. Почніть грядки та квітники. Хороші дні для пересаджування. Найкращі дні для посадки осінньої картоплі, ріпи, цибулі, моркви, буряків та інших коренеплодів, де клімат підходить.

24 - 28 жовтня: Найбезплідніший період, найкраще підходить для знищення шкідників рослин або виконання господарських робіт на фермі. Хороші дні для збирання врожаю.

Джерело: farmersalmanac .

Читайте також:

Що зробити, щоб перець вродив раніше: господар назвав просту "процедуру".

Як позбутися попелиці за одну обробку: що потрібно терміново зробити.

Коли і як висаджувати помідори у відкритий ґрунт – секрети досвідчених городників.